Al Hilal défend ses transferts : ces allégations portent atteinte aux droits et à la réputation du club

Le conseil d'administration de la société du club d'Al-Hilal a dénoncé les propos tenus, hier lundi, par l'un des invités des programmes de la « chaîne Thmanyah ».

Al-Hilal a déclaré dans un communiqué sur son site officiel : « L'invité a formulé des allégations irresponsables et des informations erronées concernant les recrutements du club, qu'il a qualifiées de sources inconnues, dans une présentation qui a manqué de rigueur et de professionnalisme »,

Et d'ajouter : « Il a dépassé les limites de la critique sportive pour proférer des allégations sans fournir la moindre information ni preuve les étayant, alors même que le club avait précédemment annoncé, sur ses canaux médiatiques, la source de ses recrutements. »





Il a poursuivi : « Le conseil s'est également étonné de l'attitude du présentateur du programme, qui a laissé passer ces allégations sans les discuter ni exiger de son invité qu'il prouve ce qu'il avançait, ce qui va à l'encontre de la responsabilité professionnelle censée présider au traitement d'allégations portant atteinte à la réputation et à l'intégrité d'une personne morale. »

Il a continué : « Le conseil a affirmé que l'ensemble des recrutements du club et de ses procédures financières se déroulent conformément aux cadres réglementaires et à la gouvernance en vigueur, d'autant plus que l'épisode contenant ces allégations a été diffusé à un moment où le "Fonds public d'investissement" est encore le propriétaire officiel de la société du club d'Al-Hilal à hauteur de (100 %), ce qui redouble la gravité de ces allégations et des responsabilités réglementaires et juridiques qui peuvent en découler. »





Il a ajouté : « Le conseil a précisé que la publication de ce communiqué intervient précisément parce que ces allégations ont été diffusées via le diffuseur officiel des championnats saoudiens "Thmanyah", ce qui lui confère une responsabilité médiatique et professionnelle plus grande dans la recherche de la rigueur et la vérification des informations, ainsi que dans le fait de ne pas mettre ses plateformes à disposition pour faire passer des informations non fiables ou des allégations touchant le club, ses hommes et ses membres, d'une manière qui contribue à induire l'opinion publique en erreur et à porter atteinte au club et à l'ensemble du fonctionnement. »

Il a enchaîné : « Le conseil a exprimé sa confiance dans la volonté de la direction de la société Thmanyah de respecter les normes professionnelles qu'exige sa responsabilité en tant que diffuseur officiel des championnats saoudiens, et de prendre les mesures nécessaires pour traiter ce qui a été dit dans le programme et corriger les informations erronées qui y ont été présentées. »

Il a enchaîné : « Le conseil a indiqué que les équipes spécialisées de la société ont relevé, au cours de la période écoulée, un certain nombre de dépassements, d'atteintes et d'allégations similaires à l'encontre du club et de ses membres via plusieurs plateformes et moyens médiatiques, et que le fait de ne pas y réagir médiatiquement ne signifie pas les ignorer, la société travaillant à les documenter et à les traiter par les voies juridiques et réglementaires compétentes, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires pour préserver les droits du club et de ses membres. »

Il a conclu : « Si le conseil d'administration de la société du club d'Al-Hilal affirme son respect de la critique et de la liberté d'expression médiatique, il insiste sur le fait que cela ne justifie pas la diffusion d'informations inexactes ou malveillantes, et la société continuera de prendre les mesures nécessaires face à tout dépassement portant atteinte aux droits du club ou à sa réputation. »



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