La bataille s'est intensifiée entre de nombreux clubs pour s'attacher les services des recrues importantes durant le mercato estival actuel, qui a vu la conclusion de plusieurs d'entre elles pour des sommes considérables.

Il reste moins d'un mois avant la fermeture des grandes périodes de transferts européennes, et certains clubs ont déjà commencé à passer à l'action.

Le journal « Mundo Deportivo » a répertorié les 10 transferts les plus chers jusqu'à présent lors de ce mercato estival. Cette liste est toutefois susceptible de changer considérablement, compte tenu de la présence sur le marché des transferts d'un certain nombre de joueurs tels que Yan Diomandé, Julian Alvarez, et peut-être Vinicius Junior et Rodri.

Si ces transferts se concrétisent, ils se feront pour des montants colossaux qui influenceront grandement ce classement.

Voici les 10 transferts les plus chers de ce mercato :

1 — Morgan Rogers (23 ans) : Chelsea - 138 millions d'euros

Le milieu de terrain anglais occupe actuellement la tête de cette liste. Son arrivée à Chelsea en provenance d'Aston Villa est devenue le transfert le plus cher de l'histoire du club, et il devrait être un joueur incontournable dans les plans de Xabi Alonso.

2 — Elliot Anderson (23 ans) : Manchester City - 135 millions d'euros

Anderson a rejoint Manchester City pour renforcer le milieu de terrain de l'entraîneur Enzo Maresca. Ses prestations remarquables avec Nottingham Forest la saison dernière lui ont permis de rejoindre l'un des géants du football anglais, et ce pour une somme faramineuse.

3 — Sandro Tonali (26 ans) : Tottenham - 108 millions

Tottenham a tout mis en œuvre lors du mercato estival actuel après avoir frôlé la relégation la saison dernière. L'arrivée de Tonali en provenance de Newcastle constitue le transfert le plus cher de l'histoire du club, ce qui fait de lui l'un des footballeurs italiens les plus chers de tous les temps.

4 — Mateus Fernandes (21 ans) : Tottenham - 99 millions

Un autre joueur a rejoint le club londonien pour évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, cette fois en provenance de West Ham. Le club est déterminé à éviter de revivre les difficultés de la saison dernière et a investi massivement pour renforcer l'équipe afin de concurrencer à nouveau l'élite anglaise.

5 — Gonçalo Ramos (25 ans) : Milan - 74 millions

Il avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2024, mais n'était pas titulaire en raison de la forte concurrence aux postes offensifs du club français.

Désormais, le joueur portugais aspire à vivre une nouvelle expérience en Italie, où il devrait être l'élément phare des rangs du Milan.

6 — Anthony Gordon (25 ans) : Barcelone - 70 millions d'euros

Il a été la première recrue du Barça lors du mercato estival actuel, en provenance de Newcastle pour 70 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus.

Cela s'est fait à la demande expresse de l'entraîneur Hansi Flick et des membres de la direction sportive, qui voient chez l'attaquant anglais des qualités le rendant parfaitement adapté au style de jeu du technicien allemand.

7 — Jeremie Frimpong (20 ans) : Liverpool - 70 millions

Après le départ de Konaté au Real Madrid, Liverpool avait besoin de renforcer sa défense, ce qui est désormais chose faite.

Le club a déboursé 70 millions pour recruter le jeune joueur français en provenance du Stade Rennais, où il a disputé 21 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et manqué 13 rencontres en raison d'une blessure à l'épaule.

8 — Crysencio Summerville (24 ans) : Al-Hilal - 64,5 millions d'euros

Premier joueur en partance pour l'Arabie saoudite. Le joueur néerlandais a été relégué de Premier League la saison dernière avec West Ham, laissant une somme importante au club.

Ses prestations remarquables lors de la Coupe du monde, avec deux buts inscrits, ont suscité l'intérêt de nombreux clubs, mais Summerville a finalement choisi Al-Hilal, où il évoluera aux côtés de Benzema, Darwin Nunez et d'autres.

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9 — Maxence Lacroix (26 ans) : Chelsea - 60,7 millions d'euros

Un autre joueur de Chelsea figure sur cette liste. L'équipe de Xabi Alonso continue de renforcer ses rangs à coups de dépenses importantes, et Lacroix constitue une nouvelle recrue supplémentaire. Le défenseur central français est arrivé de Crystal Palace et a signé un contrat jusqu'en juin 2032.

10 — Johan Manzambi (20 ans) : Aston Villa - 60 millions

Il a été l'une des principales révélations de la Coupe du monde. Ses excellentes prestations avec la Suisse (3 buts et deux passes décisives) ont suscité l'intérêt des plus grands clubs européens, et Aston Villa a finalement réussi à le recruter.

Le club anglais a versé 60 millions d'euros à Fribourg pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain suisse.

Dix joueurs qui ont coûté à leurs équipes des sommes colossales et qui font face à une forte pression pour livrer des prestations remarquables, au vu des montants dépensés pour eux. Nous verrons si ces recrutements se révéleront de francs succès une fois les compétitions officielles lancées.