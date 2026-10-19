Simone Inzaghi, l'entraîneur italien d'Al-Hilal, a dévoilé le onze de départ de son équipe en vue de la rencontre face à Al-Hazm, lundi soir, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshan, un match qui voit le retour du Serbe Sergej Savić dans le onze titulaire, tandis que le capitaine Salem Al-Dossari débute sur le banc des remplaçants.

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Les choix d'Inzaghi ont vu le retour de Savić dans le onze de départ, après son absence lors de la confrontation face à Al-Ittihad la journée dernière, afin de renforcer les options d'Al-Hilal au milieu de terrain aux côtés de Mohamed Kanno et du Portugais Rúben Neves, alors que l'équipe cherche à poursuivre ses bons résultats et à préserver sa position dans la course à la première place du championnat.

Salem Al-Dossari sur le banc des remplaçants

En revanche, Salem Al-Dossari figure sur le banc des remplaçants pour la première fois depuis son retour de blessure, signe qu'il se rapproche de la reprise de ses apparitions avec l'équipe. Le capitaine d'Al-Hilal devrait avoir l'occasion de faire son apparition au cours du match, en fonction du déroulement de la rencontre et de la décision du staff technique, après son absence des terrains au cours de la dernière période en raison d'une blessure.

Le retour de Salem revêt une grande importance pour Al-Hilal, compte tenu de son rôle offensif et de son expérience dans les matchs décisifs, tandis que sa présence sur le banc offre à Inzaghi une option supplémentaire à laquelle recourir durant la seconde période, selon les besoins de l'équipe.

La composition d'Al-Hilal face à Al-Hazm

La composition d'Al-Hilal pour la rencontre face à Al-Hazm est la suivante :

Gardien de but : Yassine Bounou.

Défense : Mohamed Mahzari, Kalidou Koulibaly, Hassan Tambakti, Theo Hernández.

Milieu de terrain : Mohamed Kanno, Sergej Savić, Rúben Neves.

Attaque : Ollie Watkins, Crysencio Summerville, Gabriel Martinelli.

Al-Hilal aborde cette confrontation avec l'ambition de décrocher la victoire et d'engranger les trois points, en attendant de savoir si Inzaghi accordera à Salem Al-Dossari l'occasion de jouer après son retour de blessure, au moment où le retour de Savić représente un renfort pour le milieu de terrain avant la rencontre face à Al-Hazm.