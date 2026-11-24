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La vieille guerre des surnoms est relancée. Certains estiment qu'Al-Ahli Saudi est le véritable « Royal », d'autres assurent que la décision officielle a tranché le débat il y a des années, et d'autres encore lient le nom d'Al-Hilal à une volonté royale.

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Lors d'un épisode animé de l'émission « Rotana Sport avec Walid », l'analyste sportif Abdulaziz Al-Zalal s'est opposé au journaliste Faisal Zaid dans un long débat sur la légitimité de l'usage du surnom « Royal » et sur les critères sur lesquels chacun s'appuie pour prouver qu'il est plus digne que l'autre de porter ce qualificatif.

Al-Zalal a ouvert la discussion avec une assurance manifeste, affirmant qu'Al-Hilal mérite le surnom de « Royal », puisque son nom a été changé par ordre royal. Il faisait ainsi référence à la période historique durant laquelle le club a abandonné le nom d'« Olympique » pour celui d'« Al-Hilal ».

Al-Zalal a pris l'exemple de l'Espagne, expliquant que des clubs comme le Real Madrid, le Real Betis et la Real Sociedad portent le qualificatif de royal, car le mot « Real » signifie royal en espagnol. Selon lui, rien n'empêche donc d'attribuer ce surnom à la fois à Al-Hilal et à Al-Ahli, les deux clubs ayant, à ses yeux, un lien avec ce qualificatif.

Faisal Zaid était toutefois d'un avis tout à fait différent. Il a répondu avec calme et fermeté, assurant que le changement de nom d'Al-Hilal, anciennement Olympique, n'avait pas été dicté par un ordre royal au sens où certains le prétendent. Selon lui, l'ancien nom n'était tout simplement pas en arabe : trois noms de remplacement ont alors été proposés, et le choix s'est porté sur Al-Hilal.

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Zaid a ajouté que, depuis de longues années, le surnom de « Royal » est associé à Al-Ahli dans les journaux et les émissions de télévision, et non à Al-Hilal. Il a souligné que c'est ce lien médiatique et populaire qui a ancré le surnom dans les esprits, et non une décision officielle ou un document historique.

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Le débat ne s'est pas arrêté là. Il s'est élargi à la célèbre décision prise par la Fédération saoudienne de football en 2017, sous la présidence de l'ancien président Adel Ezzat, qui avait annoncé l'interdiction de l'usage du surnom « Royal » sous toutes ses formes.

Le communiqué officiel précisait alors que l'interdiction concernait les banderoles dans les stades, les sites internet et les applications des clubs, ainsi que la vente de produits portant ce surnom. Les directions des clubs étaient invitées à se conformer à la décision et à l'appliquer immédiatement.

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Mais cette décision, malgré sa clarté, n'a pas mis fin à la controverse. Elle a au contraire ouvert la voie à de nouvelles interprétations : certains estiment qu'elle ne vise que les clubs et ne concerne ni les médias indépendants ni les supporters dans leurs conversations quotidiennes, tandis que d'autres considèrent qu'elle avait pour but de mettre un terme définitif à la guerre des surnoms qui se ravive chaque saison.

Pour certains observateurs, le véritable problème ne réside pas dans le surnom lui-même, mais dans son utilisation comme outil de pression médiatique et populaire. Chaque camp tente d'imposer sa version et de la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne une vérité dans l'esprit du public, même lorsqu'elle ne repose sur aucun document officiel. C'est déjà ce qui s'est produit dans d'autres affaires, comme celles du « Clasico », du « Doyen » et du « Mondial ».

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Au bout du compte, la question reste en suspens : qui est le véritable « Royal » en Arabie saoudite ? Al-Hilal, dont le nom a une origine royale ? Ou Al-Ahli, fort de son long lien avec les médias et les supporters ?