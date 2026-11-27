Comment regarder Al Hazem - Al Nassr FC avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez à son site web ou ouvrez son application de streaming.

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 28 nov. 2026 - 07:15 Al Hazem Club Stadium

Al Nassr se déplace à Ar Rass pour affronter Al Hazem en Saudi Pro League, à l’Al Hazem Club Stadium, le samedi 28 novembre.

Les visiteurs arrivent en confiance après leur victoire 2-1 contre Al-Sadd, mardi, en Ligue des champions Élite de l’AFC. Cristiano Ronaldo a marqué sur penalty et Joao Felix a inscrit un but sur une spectaculaire reprise de volée du talon, saluée bien au-delà de l’Arabie saoudite.

Al Nassr occupe la troisième place du championnat. L’équipe d’Ange Postecoglou voudra oublier sa défaite 3-1 contre Al Ahli le 20 novembre. Un calendrier chargé l’attend également, avec un match contre Al Qadsiah puis un déplacement en Asie pour affronter Al-Gharafa.

Al Hazem, entraîné par Jalel Kadri, est dans une situation plus délicate. Le club est 14e au classement et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches de championnat, avec trois défaites et deux nuls.

Lors de sa dernière sortie, Al Hazem s’est incliné 4-2 face à Al Khaleej. L’équipe devra trouver le moyen de contenir une attaque d’Al Nassr qui a inscrit de nombreux buts cette saison.

Al Nassr a remporté ses deux confrontations de championnat avec Al Hazem la saison dernière, dont une victoire 4-0 à domicile en février. Voici comment suivre la rencontre.

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