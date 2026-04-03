L'attaquant irakien Ali Al-Hammadi a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du football irakien après avoir mené la sélection de son pays à la phase finale de la Coupe du monde 2026 en marquant le premier but de la précieuse victoire contre la Bolivie (2-1), lors du match qui a permis aux « Lions des deux rives » de décrocher leur billet pour la Coupe du monde.

Dans des déclarations au site britannique « TalkSport », Al-Hammadi, âgé de 24 ans, a exprimé sa joie immense face à cet exploit, soulignant que le parcours de qualification n’avait pas été un long fleuve tranquille, mais qu’il avait été semé d’embûches, tant en raison de la longueur des éliminatoires que de la pénibilité des déplacements intercontinentaux.

L'attaquant irakien a précisé que la sélection de son pays avait parcouru le plus long chemin vers la Coupe du monde, puisqu'elle a disputé 21 matchs de qualification, soit plus que n'importe quelle autre équipe, soulignant que les longs trajets de plus de 30 heures dus à la fermeture de l'espace aérien figuraient parmi les principales difficultés rencontrées par l'équipe.

Al-Hammadi a déclaré : « L’Irak est un pays forgé par la patience et la force, et ce qui a été accompli restera à jamais gravé dans les mémoires », ajoutant que la joie de la qualification s’est transformée en une grande fête populaire, le match ayant été suivi par plus de 46 millions d’Irakiens à travers le monde.

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Le joueur a évoqué son attachement profond à son pays natal malgré son enfance au Royaume-Uni, déclarant : « Je suis né en Irak et j’ai grandi en Grande-Bretagne, mais mon appartenance à l’Irak ne change pas, et ce qui s’est passé ressemblait à un rêve. »

Al-Hammadi se prépare actuellement à retrouver sa pleine forme avec son club anglais de Luton Town, après avoir été absent pendant de longues périodes cette saison en raison d’une blessure, puisqu’il n’a disputé que 8 matchs.

À l'approche de la Coupe du monde, le jeune attaquant cherche à retrouver sa forme afin d'être au meilleur de sa forme lorsque l'Irak affrontera la France, la Norvège et le Sénégal lors de la phase de groupes.