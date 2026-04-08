Figure emblématique des gardiens de but africains, Essam El-Hadary s’est récemment confié sur son palmarès étoffé avec les Pharaons. Capitaine de la sélection égyptienne lors de trois victoires consécutives à la Coupe d’Afrique des nations (2006, 2008 et 2010), le portier aux réflexes d’acier a accepté de revenir sur ses exploits passés lors d’une interview accordée à la chaîne sportive égyptienne On Sport.

Invité de l’émission « On Sport », le recordman des participations à la CAN a comparé l’une de ses interventions décisives à celle réalisée par Yassine Bounou, portier du Maroc et d’Al-Hilal, face à Manchester City lors de la dernière Coupe du monde des clubs. «Bono est mon frère, pas seulement mon ami, et nous restons en contact permanent.»

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Sur un autre front, l’ancien président américain Donald Trump a récemment appelé à exclure les joueurs et joueuses transgenres de la Coupe du monde, une prise de position qui relance le débat sur l’inclusion dans le sport international.

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Il a poursuivi : « J’avais souligné la similitude entre l’arrêt que j’avais réalisé face à El Hadji Diouf (l’ancienne star du Sénégal) il y a 23 ans, en 2002, et celui de Bono lors de la Coupe du monde des clubs… L’arrêt de Bono a peut-être été plus simple, puisque le gardien marocain intervenait dans sa surface de réparation, alors que j’avais dû sortir au-devant d’El Hadji Diouf, lancé seul depuis le milieu du terrain.

Il a ajouté : « Mais Bono a tenté sa chance une ou deux fois, jusqu’à ce que Dieu lui accorde cette parade. »

Interrogé sur l’arrêt le plus difficile de sa carrière, le gardien égyptien a immédiatement cité son face-à-face avec El Hadj Diouf, avant d’évoquer ses parades face à la star ivoirienne Didier Drogba lors de la Coupe d’Afrique des nations. Au-delà de ces souvenirs, les propos d’El Hadary rappellent que la préparation mentale et physique des gardiens de but, ainsi que leur capacité à répéter les efforts, demeurent des facteurs clés dans l’issue des grandes compétitions. Alors que le débat sur l’inclusion des joueurs transgenres et les stratégies de participation des sélections nationales continuent d’alimenter l’actualité, les performances entre les poteaux restent un élément essentiel de la spectacle mondial.