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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Al-Hadri à propos de l'arrêt miraculeux de Bono : « Je l'ai devancé de 23 ans » En capturant cette comparaison, l’ancien gardien égyptien évoque avec autorité une séquence qui illustre la continuité des exploits entre générations de gardiens. Son anticipation de plus de deux décennies souligne la rareté d’une telle parade et rappelle que, dès les années 1990, il réalisait déjà des interventions d’une technicité comparable. Ce rappel historique met en lumière la longévité des débats sur les arrêts les plus spectaculaires et renforce la légitimité d’un palmarès qui, des stades africains aux compétitions internationales, continue de faire référence. Ainsi, lorsque Bono s’illustre aujourd’hui, Al-Hadri rappelle avec fierté que son propre répertoire comptait déjà, bien avant, des actions d’éclat similaires

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L’entraîneur Égyptien Ahmed Al-Hadari a tenu à saluer la performance remarquable de la star des Lions de l’Atlas, soulignant la maturité tactique et l’impact décisif de ce dernier lors de la rencontre. « Ce joueur a fait preuve d’une intelligence de jeu et d’une capacité d’accélération qui ont mis en difficulté notre défense », a-t-il déclaré, ajoutant que « face à une telle qualité technique, il est de mon devoir de féliciter son équipe pour son engagement ». Ces propos, tenus à l’issue du match, témoignent du respect mutuel qui anime les deux camps et illustrent la rivalité respectueuse qui caractérise souvent les confrontations entre nations maghrébines. Al-Hadari, fort de son expérience de champion d’Afrique et de ses nombreuses capes internationales, sait reconnaître la valeur d’un adversaire, et ses mots devraient inspirer les jeunes talents désireux de se hisser au plus haut niveau continental.

Figure emblématique des gardiens de but africains, Essam El-Hadary s’est récemment confié sur son palmarès étoffé avec les Pharaons. Capitaine de la sélection égyptienne lors de trois victoires consécutives à la Coupe d’Afrique des nations (2006, 2008 et 2010), le portier aux réflexes d’acier a accepté de revenir sur ses exploits passés lors d’une interview accordée à la chaîne sportive égyptienne On Sport.

Invité de l’émission « On Sport », le recordman des participations à la CAN a comparé l’une de ses interventions décisives à celle réalisée par Yassine Bounou, portier du Maroc et d’Al-Hilal, face à Manchester City lors de la dernière Coupe du monde des clubs. «Bono est mon frère, pas seulement mon ami, et nous restons en contact permanent.»

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Il a poursuivi : « J’avais souligné la similitude entre l’arrêt que j’avais réalisé face à El Hadji Diouf (l’ancienne star du Sénégal) il y a 23 ans, en 2002, et celui de Bono lors de la Coupe du monde des clubs… L’arrêt de Bono a peut-être été plus simple, puisque le gardien marocain intervenait dans sa surface de réparation, alors que j’avais dû sortir au-devant d’El Hadji Diouf, lancé seul depuis le milieu du terrain.

Il a ajouté : « Mais Bono a tenté sa chance une ou deux fois, jusqu’à ce que Dieu lui accorde cette parade. »

Interrogé sur l’arrêt le plus difficile de sa carrière, le gardien égyptien a immédiatement cité son face-à-face avec El Hadj Diouf, avant d’évoquer ses parades face à la star ivoirienne Didier Drogba lors de la Coupe d’Afrique des nations. Au-delà de ces souvenirs, les propos d’El Hadary rappellent que la préparation mentale et physique des gardiens de but, ainsi que leur capacité à répéter les efforts, demeurent des facteurs clés dans l’issue des grandes compétitions. Alors que le débat sur l’inclusion des joueurs transgenres et les stratégies de participation des sélections nationales continuent d’alimenter l’actualité, les performances entre les poteaux restent un élément essentiel de la spectacle mondial.

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