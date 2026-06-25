Al-Hadari estime que le Maroc s’est élevé au rang des sélections européennes et qu’il a les moyens de rééditer l’exploit de 2022

Issam El-Hadary, gardien légendaire de l’équipe nationale égyptienne, a salué le niveau de la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2026, estimant que les « Lions de l’Atlas » possèdent une qualité technique qui les place au rang des nations européennes.

L’ancien gardien de l’Al-Ahly et du Zamalek a affirmé, lors de l’émission « Hegma Murtada » diffusée sur la chaîne « Sky News Arabia » : « La sélection marocaine peut être classée parmi les équipes européennes, et non africaines, car elle est forte et compte dans ses rangs des joueurs d’un très haut niveau. »

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Au sujet de la récente victoire du Maroc contre Haïti (4-2) lors de la dernière journée de la phase de groupes, El Hadary a déclaré : « Contre Haïti, l’essentiel était de marquer d’abord le premier but sans se projeter immédiatement vers un écart de trois ou quatre goals… Une fois l’ouverture du score réalisée, le reste devient plus simple et les autres buts surviennent naturellement. »

L’ancien gardien des Pharaons a ajouté que « les performances du Maroc lors de cette Coupe du monde ont relevé le niveau d’exigence des supporters », estimant que les « Lions de l’Atlas » possèdent les capacités pour aller loin dans la compétition et peut-être rééditer leur exploit historique de la quatrième place obtenue au Mondial 2022 au Qatar.

Rappelons que les Marocains se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en terminant deuxièmes du groupe 3 avec 7 points, au même titre que le Brésil, mais la sélection auriverde a pris la première place grâce à une meilleure différence de buts.