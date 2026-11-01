Comment regarder Al-Gharafa contre Al Qadsiah avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 2 nov. 2026 - 13:15

Al-Gharafa reçoit Al Qadsiah en Ligue des champions Élite de l’AFC. L’équipe de Pedro Martins espère mettre fin à une série de résultats difficiles sur la scène continentale face à un adversaire en grande forme dans son championnat.

Al-Gharafa occupe la 15e place du classement du groupe Ouest et peine à trouver son rythme dans cette campagne de l’AFC. Deux défaites lors de ses trois dernières sorties en Ligue des champions Élite, contre Esteghlal et Al Ahli, l’ont placé dans une situation précaire au sein du groupe.

À l’inverse, l’Al Qadsiah de Brendan Rodgers aborde cette rencontre avec une réelle confiance. L’équipe a écrasé Al Riyadh 6-0 lors de sa dernière sortie en Saudi Pro League, un résultat qui montre à quel point elle peut être dangereuse lorsqu’elle est en réussite.

Les résultats de Qadsiah sur la scène continentale sont plus mesurés. L’équipe a fait match nul 1-1 contre Al-Sadd lors de sa dernière rencontre en Ligue des champions Élite de l’AFC, mais ce point obtenu à l’extérieur lui permet de rester dans la course au classement du groupe Ouest.

Alors qu’Al-Gharafa a un besoin urgent de points et que Qadsiah veut prolonger sa dynamique en championnat, cette rencontre revêt une grande importance pour les ambitions continentales des deux équipes. Voici tout ce qu’il faut savoir pour la regarder.

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