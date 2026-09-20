Le mois de septembre a été marqué par l'éclosion de plusieurs talents dans le championnat Joual d'élite des moins de 21 ans, après qu'un groupe de joueurs a réussi à afficher un niveau remarquable et à laisser une empreinte évidente avec leurs clubs, que ce soit en marquant des buts ou en faisant la différence dans les matches décisifs.

Ammar Al-Ghamdi, joueur d'Al-Ittihad, a pris la tête de la liste des stars les plus en vue du mois, après s'être imposé comme l'un des joueurs les plus influents durant le mois de septembre, grâce à ses statistiques offensives et à sa présence remarquée avec le doyen.

Ammar Al-Ghamdi : la première star de septembre

Ammar Al-Ghamdi a été le nom le plus en vue durant le mois de septembre, après avoir continué d'afficher un niveau élevé sous le maillot d'Al-Ittihad et réussi à inscrire 6 buts, confirmant qu'il traverse une période exceptionnelle sur le plan offensif.

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L'empreinte d'Al-Ghamdi ne s'est pas limitée aux buts inscrits : il est apparu sous un jour remarquable durant les matches de son équipe et s'est transformé en l'une des principales sources de danger offensif, tirant profit de ses déplacements et de sa capacité à se retrouver constamment devant le but.

Ses buts lui ont permis de dominer la scène parmi les joueurs du mois, surtout après avoir été décisif à plus d'une reprise, ce qui lui a valu de figurer avec force dans la course au titre de meilleur buteur de la compétition.

Avec un niveau qui se maintient de la sorte, Al-Ghamdi est devenu l'un des talents les plus dignes d'attention dans le championnat Joual d'élite des moins de 21 ans, après avoir prouvé durant le mois de septembre qu'il était capable de faire la différence lorsque son équipe en a besoin.

Louai Al-Obaidi : 3 buts avec Al-Hilal

Louai Al-Obaidi a poursuivi ses belles apparitions avec Al-Hilal durant le mois de septembre, après être parvenu à inscrire 3 buts, s'assurant ainsi une place parmi les stars les plus en vue du mois.

Al-Obaidi a affiché une présence offensive remarquable et a fait partie des éléments qui ont contribué à offrir à Al-Hilal des solutions supplémentaires devant le but adverse, notamment grâce à sa capacité à atteindre les zones de danger et à exploiter les occasions.

Ses trois buts sont venus confirmer la poursuite de sa progression et lui donner un élan important dans son parcours avec Al-Hilal, alors qu'il est devenu l'un des noms capables de laisser une empreinte évidente dans les matches.

Moussa Adam : une empreinte offensive avec Al-Ahli

Moussa Adam a intégré la liste des meilleures stars de septembre après avoir inscrit 3 buts sous le maillot d'Al-Ahli, confirmant sa présence comme l'un des éléments offensifs les plus en vue du mois.

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Le joueur a réussi à exploiter les occasions dont il a disposé et à les transformer en buts, devenant l'un des noms les plus marquants ayant contribué à la force offensive de son équipe durant les matches de septembre.

Les trois buts d'Adam constituent un indicateur clair de son influence devant le but, après qu'il a réussi à laisser son empreinte à plus d'une occasion et à se placer parmi la liste des joueurs les plus en vue du mois.

Mohammed Al-Issa : le buteur d'Al-Ettifaq

Mohammed Al-Issa a poursuivi son éclat avec Al-Ettifaq durant le mois de septembre, après avoir inscrit deux buts, restant ainsi dans le cercle des joueurs à l'influence offensive évidente dans la compétition.

Bien que son total de buts soit inférieur à ceux d'Al-Ghamdi, d'Al-Obaidi et d'Adam, les buts d'Al-Issa ont contribué à sa présence dans la liste des stars les plus en vue du mois, notamment avec sa présence continue dans le dernier tiers offensif.

Al-Issa a également conservé sa position en tête des meilleurs buteurs, confirmant que la course à la tête des buteurs du championnat Joual d'élite des moins de 21 ans reste ouverte à plus d'un joueur.

Abdelaziz Al-Fawaz : deux buts au goût de victoire

Abdelaziz Al-Fawaz a été l'un des noms méritant de figurer dans la liste des meilleures stars de septembre, après avoir inscrit deux buts avec Al-Fateh durant le mois, dont l'un a été le but de la précieuse victoire face à Al-Nassr sur le score de 2-1 lors de l'avant-dernière journée.

L'importance du but d'Al-Fawaz face à Al-Nassr réside dans le fait qu'il n'a pas été un simple but ajouté au compteur du joueur, mais qu'il est venu sceller une confrontation de haut niveau et offrir à Al-Fateh trois points précieux.

Al-Fawaz a ajouté un autre but à son compteur durant le mois de septembre, atteignant ainsi deux buts et confirmant sa capacité à apparaître dans les moments où son équipe a besoin de faire la différence.

Ainsi, Ammar Al-Ghamdi domine la scène en tant que première star de septembre avec un total de 6 buts, tandis que Louai Al-Obaidi et Moussa Adam le suivent avec trois buts chacun, alors que Mohammed Al-Issa et Abdelaziz Al-Fawaz ont inscrit deux buts chacun, la liste offrant un aperçu des visages les plus marquants ayant fait la différence durant le mois.