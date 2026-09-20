Al-Ghamdi au sommet : les 5 meilleurs joueurs de la cinquième journée de la Roshn Saudi League

La cinquième journée du championnat a été le théâtre de plusieurs performances individuelles remarquables, plusieurs joueurs ayant réussi à laisser leur empreinte avec leur équipe, que ce soit en marquant des buts ou en menant leur formation vers la victoire, lors d'une journée riche en moments marquants.

Ammar Al-Ghamdi, joueur d'Al-Ittihad, s'est hissé en tête de la liste des principales vedettes de la journée, après avoir livré l'une des prestations individuelles les plus abouties, tandis que plusieurs autres joueurs se sont illustrés malgré des résultats différents pour leurs équipes, entre victoire, match nul et défaite.

Ammar Al-Ghamdi, la vedette de la journée

Ammar Al-Ghamdi a mérité le titre de vedette de la cinquième journée après avoir joué le rôle le plus déterminant dans la victoire d'Al-Ittihad face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, un match durant lequel le joueur s'est imposé comme l'une des clés les plus importantes du succès.

Al-Ghamdi ne s'est pas contenté de contribuer au rendement offensif : il a inscrit à lui seul les trois buts d'Al-Ittihad, menant son équipe à empocher les trois points et éclipsant tous les autres joueurs de la journée.

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Le triplé d'Al-Ghamdi a fait de lui l'auteur de l'empreinte la plus nette de la journée, lui qui a transformé en buts les occasions qui se sont présentées à lui et a livré un match exceptionnel sur le plan individuel, devenant ainsi le premier nom de la liste des cinq meilleurs joueurs.

Abdulmajeed Al-Sharif, un doublé malgré la défaite

Bien qu'Al-Taawoun se soit incliné face à Al-Riyadh sur le score de 4-3, Abdulmajeed Al-Sharif a su laisser sa propre empreinte en marquant deux buts dans un match qui a connu sept buts et un grand suspense jusqu'au coup de sifflet final.

Al-Sharif a fourni un rendement offensif remarquable, étant l'un des éléments les plus en vue ayant maintenu la menace d'Al-Taawoun tout au long du match, avant que la rencontre ne se termine par la défaite de son équipe d'un but d'écart.

Le doublé d'Al-Sharif confirme que le brio individuel n'est pas toujours lié au résultat de l'équipe, le joueur d'Al-Taawoun ayant réussi à inscrire deux buts remarquables, se réservant une place parmi les principaux joueurs de la cinquième journée.

Daniel Al-Habib, un doublé qui porte Al-Feiha

Daniel Al-Habib a poursuivi son ascension lors de la cinquième journée, après avoir joué un rôle décisif dans la large victoire d'Al-Feiha face à Al-Najma sur le score de 4-0, un match durant lequel son équipe a dominé et a réussi à sceller la rencontre sur quatre buts.

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Al-Habib a réussi à inscrire un doublé au cours de la rencontre, devenant l'une des principales raisons de la large victoire d'Al-Feiha, après avoir transformé sa présence offensive en deux buts ayant contribué à confirmer la supériorité de son équipe.

Ce doublé a placé Al-Habib parmi la liste des joueurs ayant laissé une empreinte offensive nette lors de la journée, d'autant que ses buts sont intervenus dans un match qui s'est soldé par une large victoire et durant lequel Al-Feiha a préservé sa cage inviolée.

Jefferson Ramos, un but qui offre les points à Al-Fateh

Jefferson Ramos n'a eu besoin que d'un seul but pour intégrer la liste des principales vedettes de la journée, après avoir inscrit le but de la victoire d'Al-Fateh face à Al-Orobah sur le score de 1-0, une rencontre que son équipe a remportée sur un but sans réplique.

Le but de Ramos a offert les trois points à Al-Fateh, le joueur ayant réussi à exploiter l'occasion qui s'est présentée à lui et à la transformer en un but qui a suffi à sceller le match en faveur de son équipe.

Bien que le match n'ait pas connu un grand nombre de buts, la valeur du but de Ramos a été considérable, car il est intervenu dans une rencontre qui s'est terminée sur un but d'écart, faisant du joueur l'auteur du moment décisif et menant son équipe à repartir avec la totalité des points.

Loay Al-Obaidi, une nouvelle empreinte avec Al-Hilal

Loay Al-Obaidi a poursuivi ses prestations remarquables avec Al-Hilal, après avoir réussi à inscrire un but lors du match nul de son équipe face à Al-Jabalain sur le score de 3-3, confirmant une nouvelle fois sa capacité à laisser une empreinte offensive dans les matchs de l'équipe.

Le but d'Al-Obaidi est intervenu dans une rencontre qui a connu six buts, durant laquelle Al-Hilal et Al-Jabalain ont livré un match ouvert et palpitant, avant que chaque équipe ne se contente d'un seul point à l'issue de la rencontre.

Bien que son but n'ait pas suffi à offrir la victoire à Al-Hilal, la continuité des bonnes prestations d'Al-Obaidi et le fait qu'il ait marqué lors de la cinquième journée en ont fait l'un des noms méritant de figurer parmi la liste des cinq meilleurs joueurs de la journée.

Au final, Ammar Al-Ghamdi a été le nom le plus en vue de la cinquième journée grâce à son triplé qui a mené Al-Ittihad à la victoire, tandis qu'Abdulmajeed Al-Sharif, Daniel Al-Habib, Jefferson Ramos et Loay Al-Obaidi ont complété la liste des joueurs ayant fait la différence par leurs buts et leurs empreintes offensives avec leurs équipes.