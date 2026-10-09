Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARGAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Al-Fateh lâche Slamani : l'entraîneur marocain face à l'amère vérité

Al Fath vs Al Ahli
Al Fath
Al Ahli
Saudi Pro League
J. Sellami
Arabie saoudite
Maroc

Après la défaite 4-0 face à Al Ahly

Jamal Sellami, l'entraîneur d'Al-Fateh, a reconnu que son équipe souffrait de problèmes techniques et mentaux, après la lourde défaite concédée face à Al-Ahli sur le score de quatre buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la huitième journée du championnat saoudien Roshn, un début de parcours décevant à la tête de l'équipe.

Sellami a déclaré, dans des propos tenus à l'issue du match, qu'Al-Fateh n'avait pas affiché le niveau attendu dans ses différents compartiments, soulignant que surmonter cette défaite nécessitait un travail considérable. Il a expliqué : « J'avais demandé aux joueurs, avant toute chose, d'aborder le match avec un état d'esprit combatif, mais beaucoup de choses nous ont manqué, et nous avons besoin de fournir de gros efforts pour redresser la trajectoire de l'équipe sur les plans technique et mental. »

Prochains matchs
ALW

ALW

AFC Champions League Elite

12 oct. 2026

AHL

AHL

ALH

ALH

Saudi Pro League

15 oct. 2026

ALF

ALF

L'entraîneur marocain a ajouté que le manque de concentration s'était répercuté négativement sur la performance de ses joueurs, l'équipe ayant encaissé 4 buts et ses joueurs ayant reçu 4 avertissements, assurant que la plupart de ces erreurs auraient pu être évitées.

Sellami a également évoqué le peu d'options dont il disposait durant le match, estimant que le manque d'éléments susceptibles d'être lancés pour opérer le changement avait accru la difficulté de gérer le déroulement de la rencontre, alors qu'Al-Fateh a besoin de revoir sa prestation et de travailler rapidement à corriger ses lacunes.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google