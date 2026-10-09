Al-Fateh lâche Slamani : l'entraîneur marocain face à l'amère vérité

Jamal Sellami, l'entraîneur d'Al-Fateh, a reconnu que son équipe souffrait de problèmes techniques et mentaux, après la lourde défaite concédée face à Al-Ahli sur le score de quatre buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés dans le cadre de la huitième journée du championnat saoudien Roshn, un début de parcours décevant à la tête de l'équipe.

Sellami a déclaré, dans des propos tenus à l'issue du match, qu'Al-Fateh n'avait pas affiché le niveau attendu dans ses différents compartiments, soulignant que surmonter cette défaite nécessitait un travail considérable. Il a expliqué : « J'avais demandé aux joueurs, avant toute chose, d'aborder le match avec un état d'esprit combatif, mais beaucoup de choses nous ont manqué, et nous avons besoin de fournir de gros efforts pour redresser la trajectoire de l'équipe sur les plans technique et mental. »

L'entraîneur marocain a ajouté que le manque de concentration s'était répercuté négativement sur la performance de ses joueurs, l'équipe ayant encaissé 4 buts et ses joueurs ayant reçu 4 avertissements, assurant que la plupart de ces erreurs auraient pu être évitées.

Sellami a également évoqué le peu d'options dont il disposait durant le match, estimant que le manque d'éléments susceptibles d'être lancés pour opérer le changement avait accru la difficulté de gérer le déroulement de la rencontre, alors qu'Al-Fateh a besoin de revoir sa prestation et de travailler rapidement à corriger ses lacunes.