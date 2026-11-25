Comment regarder Al Fateh FC - Al Riyadh avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

Saudi Pro League - Journée 13 26 nov. 2026 - 09:25 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

Al Fateh reçoit Al Riyadh en Saudi Pro League au stade Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City, à Hofuf.

Les deux équipes abordent cette rencontre dans la seconde moitié du classement : Al Fateh est 16e et Al Riyadh 12e.

Le mois d’octobre a été difficile pour l’Al Fateh de Jamal Sellami. L’équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, dont une défaite 2-0 contre Al Hilal le 31 octobre.

La défense est la principale source d’inquiétude. Al Fateh a encaissé 14 buts lors de ces cinq rencontres et sa seule victoire a été obtenue sur le terrain d’Al Hazem (3-2).

L’Al Riyadh de Mauricio Dulac arrive avec des résultats contrastés. L’équipe a subi une lourde défaite 6-0 contre Al Qadsiah le 29 octobre, mais avait battu Al-Taawoun 2-1 cinq jours plus tôt.

Al Riyadh a également remporté la dernière confrontation entre les deux équipes, 1-0 en mai. Voici comment suivre le match.

Actualité des équipes et effectifs