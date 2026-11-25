Comment regarder Al Fateh FC - Al Riyadh avec un VPN
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Avant-match
Al Fateh reçoit Al Riyadh en Saudi Pro League au stade Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City, à Hofuf.
Les deux équipes abordent cette rencontre dans la seconde moitié du classement : Al Fateh est 16e et Al Riyadh 12e.
Le mois d’octobre a été difficile pour l’Al Fateh de Jamal Sellami. L’équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, dont une défaite 2-0 contre Al Hilal le 31 octobre.
La défense est la principale source d’inquiétude. Al Fateh a encaissé 14 buts lors de ces cinq rencontres et sa seule victoire a été obtenue sur le terrain d’Al Hazem (3-2).
L’Al Riyadh de Mauricio Dulac arrive avec des résultats contrastés. L’équipe a subi une lourde défaite 6-0 contre Al Qadsiah le 29 octobre, mais avait battu Al-Taawoun 2-1 cinq jours plus tôt.
Al Riyadh a également remporté la dernière confrontation entre les deux équipes, 1-0 en mai. Voici comment suivre le match.
Actualité des équipes et effectifs
Al Fath vs Al Riyadh Équipes probables
Entraineur
- J. Sellami