De nouveaux développements ont révélé une surprise susceptible de bouleverser les calculs d'Al-Ahli d'Arabie saoudite après le départ de l'Allemand Matthias Jaissle du banc de l'équipe, la démission de l'entraîneur s'étant transformée d'une crise sportive en une opportunité financière potentielle pour la direction d'« Al-Raqi ».

Jaissle avait décidé de démissionner de son poste d'entraîneur d'Al-Ahli d'Arabie saoudite pour rejoindre le club anglais de Newcastle United, il y a seulement quelques jours.

Le journaliste Walid Al-Faraj a expliqué, dans son nouveau programme sur « Rotana Sport », qu'Al-Ahli attend de percevoir 55 millions de riyals, correspondant au montant de la clause pénale liée au contrat de Jaissle, à la suite de la décision de l'entraîneur de quitter son poste.

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Le départ de Jaissle continue de soulever de nombreuses interrogations au sein d'Al-Ahli, d'autant plus que l'équipe se prépare pour une nouvelle saison riche en échéances, ce qui oblige la direction à agir rapidement pour réorganiser le projet sportif avant le début des compétitions.

Parallèlement au dossier Jaissle, les coulisses d'Al-Ahli connaissent d'importants mouvements durant l'actuelle période des transferts, la direction cherchant à recruter un nouveau joueur au poste de milieu récupérateur, afin de renforcer l'entrejeu et d'offrir à l'équipe des options supplémentaires.

Al-Ahli entamera sa nouvelle saison par une confrontation face à Al-Diriyah, tout juste promu en Saudi Pro League, ce jeudi soir.