Partager Suivez GOAL sur Google

Le journaliste Walid Al-Faraj a dévoilé de nouvelles coulisses à Al-Hilal, concernant les initiatives de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'équipe, ainsi que des mesures prises par la direction à l'encontre de plusieurs joueurs, sur fond de polémique chez les supporters après la baisse de régime de ces dernières semaines.

Publicité

À lire aussi : Le casse-tête Neves menace Al-Hilal face à Al-Ettifaq en Roshn League

Invité de l'émission « Rotana Sport avec Walid », Al-Faraj a affirmé qu'Inzaghi avait réuni trois cadres de l'équipe pour évoquer les erreurs commises lors des derniers matchs et leur exposer ses remarques techniques sur leur niveau de jeu. Une démarche destinée à redresser la barre et à rétablir la discipline au sein du groupe.

Les coulisses ne se limitent pas au staff technique. Selon Al-Faraj, le directeur sportif Simone Hughes s'est lui aussi entretenu avec l'un des joueurs importants de l'effectif, pour lui signifier que son niveau actuel n'était absolument pas satisfaisant, et qu'il devait retrouver le rendement attendu. La vidéo accompagnant ces déclarations montrait le Français Theo Hernández.

Par ailleurs, Al-Faraj a révélé que la direction d'Al-Hilal avait infligé de lourdes retenues financières à plusieurs joueurs majeurs pour un retard à l'entraînement. Une mesure qui traduit la volonté du club d'imposer la discipline et de ne tolérer aucun écart, quels que soient le statut ou le nom du joueur dans l'équipe.

Publicité Publicité

Ces initiatives interviennent alors que la pression des supporters s'accentue sur Al-Hilal, en raison du niveau en baisse de l'équipe lors de certains matchs et des critiques croissantes visant les performances des joueurs et les choix techniques d'Inzaghi. De quoi alourdir l'atmosphère autour du club ces derniers jours.

Related Topics

Prochains matchs ALI Saudi Pro League 09:20 HIL

Commentant la situation au sein du club, Al-Faraj a estimé qu'Al-Hilal ressemblait aux grandes familles qui n'étalent pas leurs différends devant tout le monde, laissant entendre que ce qui se passe en coulisses ne transparaît pas forcément publiquement, malgré des divergences de points de vue.

Il a également souligné que les divisions actuelles parmi les supporters donnaient l'impression d'une lutte de pouvoir entre le président du club et le directeur sportif, ce qui ajoute des points d'interrogation sur la nature des relations entre les responsables chargés de la gestion de l'équipe.

Publicité

Malgré ce climat, Al-Faraj a assuré que la direction d'Al-Hilal et le propriétaire du club continuaient de soutenir Inzaghi, tout en lui demandant d'améliorer le jeu et les résultats lors de la prochaine période, à la hauteur des ambitions et du potentiel de l'équipe.

Ainsi, ces récentes initiatives ne semblent pas être de simples réunions techniques ou des sanctions disciplinaires isolées, mais s'inscrire dans une tentative de remettre de l'ordre à Al-Hilal, alors que l'entraîneur, les joueurs et la direction subissent une pression croissante des supporters. Reste à savoir ce que les prochains matchs révéleront de la capacité de l'équipe à surmonter cette période.