Al-Faraj met le feu aux poudres… Le Fonds d'investissement saoudien va-t-il cesser de soutenir les clubs de haut niveau ?

Le célèbre journaliste sportif Walid Al-Faraj a suscité une vive polémique dans les milieux sportifs après avoir publié une série de tweets sur la plateforme « X », dans lesquels il abordait la situation du football saoudien, tant au niveau des clubs que de la compétition nationale, ainsi que le dossier de l'équipe nationale, à la lumière des défis actuels avant la Coupe du monde 2026.

La saison actuelle est marquée par une concurrence acharnée pour le titre de la Ligue Roshen entre Al-Nassr, Al-Hilal et Al-Ahli, alors que la sélection saoudienne connaît un net recul à l'approche de la Coupe du monde 2026.

Al-Faraj a évoqué ses prévisions concernant l’avenir des investissements du Fonds public d’investissement dans les grands clubs, soulignant la possibilité d’un retrait accéléré dans la période à venir, tout en affirmant que le Fonds a joué un rôle important dans le développement des structures juridiques, administratives et marketing. mais il a souligné que le retour de chaque club à sa propre gestion lui conférera une identité distincte, ce qui constituait l’un des secrets de la compétitivité au sein de l’ancienne Ligue saoudienne Roshen.

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Il a également souligné qu'il existe de nombreuses demandes émanant de différentes parties prenantes du monde sportif pour que des changements radicaux soient apportés à la gestion du football saoudien, en particulier au niveau de l'équipe nationale, affirmant que le fait d'ignorer ces demandes pourrait rendre les responsables directement responsables des résultats de l'équipe nationale dans la phase à venir, qu'ils soient positifs ou négatifs.

Dans le même contexte, Al-Faraj a appelé à la nécessité de procéder à une évaluation complète de l’expérience de la prise de contrôle et de la centralisation des contrats, ainsi que de l’impact du recours à l’expertise étrangère sur le développement du championnat, des équipes nationales et des arbitres, exigeant que cette étude soit réaliste et objective afin de servir les intérêts du football saoudien.

Il a conclu ses déclarations en exprimant son inquiétude quant à la situation de l'Al-Ittihad, soulignant que le club avait perdu son esprit d'équipe et son identité bien connue, et indiquant que le recul important observé après la saison 2025, pourtant couronnée de succès, reflétait l'accumulation d'erreurs administratives, financières et techniques. Il a formulé le vœu de voir « l'Amir » retrouver son niveau habituel et sa personnalité sur le terrain.

Le Fonds d'investissement public a racheté les clubs Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Hilal, à compter de la saison 2023-2024, dans le cadre d'un projet de développement global du football saoudien, visant à améliorer l'efficacité des clubs sur les plans administratif et financier, et à renforcer leur capacité à attirer les plus grandes stars mondiales, ce qui contribuera à accroître la compétitivité et à augmenter la valeur commerciale du championnat.