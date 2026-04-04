Al-Faraj : « Je n'ai visé aucun joueur... Et Al-Nassr a mis en lumière la crise de l'équipe nationale saoudienne »

Le célèbre journaliste Walid Al-Faraj a tenu des propos fracassants pour répondre aux critiques dont il a fait l'objet ces derniers temps, suite aux critiques formulées à l'encontre de certains joueurs, notamment Nawaf Al-Aqidi, le gardien de but d'Al-Nassr.

Al-Faraj avait essuyé de vives critiques de la part des supporters d'Al-Nassr pour s'en être pris à Al-Aqidi, après que ce dernier eut livré une prestation catastrophique lors de la défaite de l'équipe nationale saoudienne face à son homologue égyptienne, sur un score de 4-0.

Le journaliste Walid Al-Faraj a déclaré dans son émission « Action avec Walid » qu’il ne visait aucun joueur en particulier au sein de la sélection saoudienne, précisant : « Je n’ai attaqué aucun joueur à moins qu’il n’ait commis une erreur grave, ce qui est tout à fait normal dans le monde du football ».

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Al-Faraj a ajouté : « Lorsque je critique un joueur, je ne me soucie pas de son club ni de l’endroit où il joue, car je n’ai peur de personne. Certains disent que je n’attaque pas Yasser Al-Mousahel, le président de la Fédération saoudienne de football, mais la vérité est qu’il est critiqué par tout le monde. Est-il donc logique que les critiques se limitent uniquement à moi ? ».

Il a ensuite évoqué la victoire d’Al-Nassr face à Al-Najma, en déclarant : « Al-Nassr a livré un match exceptionnel, mais Al-Najma a également affiché un bon niveau, et le score ne reflète pas le déroulement général de la rencontre. »

Il a conclu : « Al-Nassr a réussi à déjouer la défense d’Abdullah Al-Hamdan. Ce joueur réalise de grandes performances, contrairement à ce qu’il a connu avec Al-Hilal, ce qui montre que les joueurs locaux ont besoin de jouer régulièrement pour servir la sélection saoudienne. »