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Al-Faraj choque les fans d'Al-Nassr : vous ne remporterez pas le championnat !

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Déclarations fracassantes

Le journaliste Walid Al-Faraj a créé la surprise au sujet des chances d'Al-Nassr dans la course au titre de la Roshn Saudi League cette saison, malgré le départ solide réalisé par « Al-Alami » lors de la première journée de la compétition.

Al-Nassr a entamé la défense de son titre par une large victoire face à Al-Fateh sur le score de trois buts à zéro, samedi soir, s'installant en tête du classement dès le début, après avoir également terminé la saison passée en tête du championnat.

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Al-Faraj a évoqué, dans son émission « Rotana Sport avec Walid », la capacité d'Al-Nassr à conserver sa première place, soulignant que l'équipe avait pris l'habitude de rester au sommet la saison dernière, avant de lancer sa prédiction surprenante concernant le futur champion.

Al-Faraj a déclaré : « Al-Nassr a terminé le championnat dernier en tête et a débuté l'édition actuelle également en tête. La saison passée, dès qu'Al-Alami prenait la première place, il ne la lâchait plus. Alors, cela se reproduira-t-il cette saison ? »

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Malgré ses éloges sur le début de saison d'Al-Nassr, Al-Faraj a tranché sur la course au titre, affirmant : « Mais malgré cela, de mon point de vue, j'estime qu'Al-Nassr ne remportera pas le championnat cette saison. C'est ce que je prédis. »

Les propos d'Al-Faraj placent Al-Nassr sous les projecteurs très tôt, d'autant plus que l'équipe a débuté la saison par une victoire solide et a affiché un niveau remarquable face à Al-Fateh, alors que les jours à venir permettront de savoir si « Al-Alami » sera capable de conserver sa première place et de poursuivre la défense de son titre, ou si la prédiction du journaliste saoudien se réalisera bel et bien.

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