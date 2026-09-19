La défaite d'Al Ahli face aux Sundowns n'a pas été un simple résultat anodin pour le journaliste Walid Al Faraj, qui a estimé que l'équipe avait laissé filer une chance de sacre à cause de ce qui s'est passé sur le terrain. Après le match, il a ouvert plusieurs dossiers qu'il juge nécessaire de réexaminer, en commençant par l'avenir de l'entraîneur Marino Pušić et en allant jusqu'à des décisions antérieures concernant les stars de l'équipe.

Al Faraj a déclaré, lors de son intervention dans son émission « Rotana Sport avec Walid » : « Je n'étais pas optimiste au sujet d'Al Ahli au regard des circonstances qu'il traverse, mais il a échoué à livrer le niveau attendu », affirmant que le début du match lui avait donné le sentiment que ses pronostics pouvaient changer, après qu'Al Ahli a affiché un visage solide et offert un niveau qui lui a fait croire que l'équipe était capable de décrocher le titre.

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Il a ajouté : « Al Ahli a été excellent au début, et j'ai senti que l'équipe était capable de remporter le titre », avant d'adresser de vives critiques à la gestion du match, expliquant : « Les Sundowns n'étaient pas cette équipe redoutable, mais l'apathie et la froideur de l'entraîneur en seconde période ont fait perdre l'occasion. »

Al Faraj a estimé que la perte du titre découlait d'une mauvaise gestion des moments décisifs, déclarant : « La coupe s'est envolée dans la gestion de l'instant, alors que le public était en pleine effervescence », signalant que la colère des supporters s'était intensifiée après le match, parallèlement aux réclamations pour le limogeage de Pušić, qu'il a décrites comme nécessitant un « sauvetage urgent ».

Al Faraj n'a pas cantonné la responsabilité au staff technique, mais a ouvert le dossier des décisions qui ont précédé la saison, déclarant : « Comme il serait bon qu'une enquête interne soit menée sur les remplaçants de Jaïssle, Kessié et Mahrez », en référence au départ de l'ancien entraîneur Matthias Jaissle, aux côtés du duo Franck Kessié et Riyad Mahrez, et aux débats que ces décisions ont suscités autour des choix d'Al Ahli au cours de la dernière période.

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La défaite face aux Sundowns a ainsi déclenché une nouvelle vague de polémiques autour d'Al Ahli, le débat étant passé du résultat du match à l'avenir de Pušić et aux décisions qui ont façonné la physionomie actuelle de l'équipe, alors que le club cherche une réaction rapide pour ramener le calme dans les tribunes après avoir laissé filer une chance de sacre.







