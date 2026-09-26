Walid Al-Faraj, présentateur de l'émission « Rotana Sport avec Walid », a suscité la polémique avec un commentaire énigmatique après la décision d'écarter Musab Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne, dans un contexte de vif débat sur les raisons de l'absence du jeune milieu de terrain des rangs de la Saudi Arabia.

Al-Faraj a déclaré lors de son émission : « Certaines décisions, vous en verrez les résultats, mais pas pour l'instant », un message qui a ouvert la porte aux spéculations sur les choix techniques opérés par le Grec Georgios Donis durant cette période.

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Le commentaire d'Al-Faraj est intervenu à un moment sensible, alors que l'exclusion de Musab Al-Juwayr de la liste de la sélection saoudienne pour la Coupe du Golfe 27 faisait l'objet de débats parmi les supporters et les observateurs, notamment au vu des grands espoirs qui reposaient sur le joueur avant le tournoi.

Al-Faraj n'a pas cité directement le nom d'Al-Juwayr dans sa déclaration, pas plus qu'il n'a précisé la décision qu'il visait ou les résultats dont il parlait, ce qui a permis à sa formule d'ouvrir la voie à plus d'une interprétation concernant les dossiers techniques entourant la sélection saoudienne.

Cela intervient parallèlement à la polémique autour des choix de Donis, d'autant que le technicien grec fait face à de fortes pressions pour livrer des résultats et des performances qui redonneraient confiance à la sélection saoudienne, après une période marquée par de nombreux points d'interrogation sur les choix et la composition de l'équipe.

Le message de Walid Al-Faraj reste ouvert à plus d'une hypothèse, surtout lorsqu'il évoque le fait que les résultats de certaines décisions n'apparaîtront pas dans l'immédiat. Le monde du sport saoudien attend désormais de voir si les prochains jours révéleront le sens de ses propos et si l'exclusion d'Al-Juwayr figure parmi les dossiers auxquels il a fait allusion.