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La défaite d'Al-Ahli face à Al-Shamal (2-3), alors que l'équipe menait 2-0, a relancé les critiques dans les médias saoudiens. Des points d'interrogation entourent l'avenir de l'entraîneur Marino Pušić et la capacité de la direction du club à prendre des décisions fortes, après un revers d'autant plus douloureux au vu de la manière dont l'équipe a laissé filer son avance.

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Dans l'émission « Rotana Sport avec Walid », le journaliste Walid Al-Faraj a débattu des conséquences de cette défaite avec son invité Faisal Zaid. Ce dernier s'en est pris à la gestion du dossier de l'entraîneur par la direction d'Al-Ahli, estimant que l'indécision fait désormais partie du problème dont souffre le club.

Zaid a ironisé sur une scène qui pourrait se répéter entre l'entraîneur et la direction : « Si l'on devait donner un titre à ce match, ce serait : Pušić dit à la direction d'Al-Ahli, limogez-moi. »

Al-Faraj a répondu sur le même ton, assurant qu'il n'y a aucune prise de décision au sein d'Al-Ahli, en référence à l'absence de fermeté malgré la baisse des résultats et du niveau de jeu, et aux interrogations que cela soulève sur l'avenir du staff technique.

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Al-Faraj a poursuivi : « Ils ne le limogeront que s'il perd par cinq buts contre Al-Ittihad. » Il a insisté sur le fait que certaines directions ne prennent les décisions attendues par le public que « lorsque le toit leur tombe sur la tête », selon ses mots, ajoutant que certaines directions restent immobiles même lorsque la situation atteint un stade difficile à ignorer, ce qui affaiblit leur position auprès des supporters. Al-Ahli affrontera Al-Ittihad le 11 décembre prochain, lors de la 15e journée de la Roshn League.

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Pour Zaid, la règle en matière de gestion est claire : « Quand la décision fait défaut, la direction s'affaiblit… Aujourd'hui, tu es en train de te brûler toi-même. » Il estime que la direction d'Al-Ahli se nuit en persistant dans cette voie, car elle paraît incapable de trancher les dossiers importants au bon moment, au lieu d'affronter les crises de front et d'assumer la responsabilité de ses choix.

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De son côté, Al-Faraj a critiqué la façon dont les clubs sont gérés aujourd'hui, estimant qu'ils se sont éloignés de l'image traditionnelle des institutions sportives pour devenir « plutôt des cimenteries », selon son expression. Une allusion à la multiplication des niveaux de décision et à la complexité des procédures, qui empêchent les responsables du club d'agir avec la rapidité nécessaire lorsque les crises surviennent.

Dans la suite de son intervention, il a souligné que la direction du club ne dispose pas forcément d'une liberté d'action totale et que certaines décisions nécessitent l'accord et les directives d'échelons supérieurs. Selon lui, cela explique l'attentisme de la direction, sans pour autant la dédouaner des conséquences de la situation actuelle.

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Zaid a repris la parole pour affirmer que le responsable d'Al-Ahli, quels que soient son nom ou son poste, se retrouve finalement à attendre des directives au lieu de disposer de prérogatives claires lui permettant de régler les problèmes. Il a insisté sur le fait que cette situation rapproche son rôle de celui d'un supporter qui attend de savoir ce qui va se passer, sans aucune capacité à peser sur la décision.

Zaid a conclu en soulignant qu'il est difficile pour les supporters de savoir à qui s'adresser ou à qui réclamer des mesures, tant les responsabilités sont floues et les prérogatives se chevauchent.

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