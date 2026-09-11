Al-Faisaly ramène En-Nesyri dans le onze d'Al-Ittihad : voici la situation de Wijnaldum

Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, fait son retour dans le onze de départ pour le match face à Al-Faisaly en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad se déplace sur le terrain d'Al-Faisaly, ce vendredi, au stade de la cité sportive d'Al-Majmaah, lors de la septième journée de la Roshn League.

L'Allemand Jens Wissing, directeur technique de l'équipe d'Al-Ittihad, a dévoilé le onze de départ pour la rencontre, marqué par la présence d'En-Nesyri aux côtés du Nigérian George Ilenikhena en pointe de l'attaque.

En revanche, Wissing a décidé de reporter les débuts de la nouvelle recrue néerlandaise Georginio Wijnaldum, qu'il a laissé sur le banc des remplaçants, s'appuyant sur le duo composé du Sénégalais Dion Lopy et du Colombien Richard Ríos au milieu de terrain.

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Al-Ittihad cherche à poursuivre ses bons résultats en championnat saoudien, étant la seule équipe à n'avoir subi aucune défaite jusqu'à présent, aux côtés d'Al-Khaleej, après six journées disputées.

« Le Doyen » occupe la quatrième place du classement avec 14 points, récoltés grâce à 4 victoires et 2 matchs nuls, à une seule longueur du trio de tête, à savoir Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Qadsiah respectivement.

En revanche, Al-Faisaly n'a remporté aucune victoire en Roshn League depuis sa montée, avec 3 matchs nuls et autant de défaites, ce qui le place à la dix-septième position, avant-dernière du classement, avec 3 points.

La composition d'Al-Ittihad était la suivante :