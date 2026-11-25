Comment regarder Al-Faisaly - Al Diriyah avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie Thmanyah

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 26 nov. 2026 - 12:30 Majmaah Sports City

Al-Faisaly reçoit Al Diriyah au Majmaah Sports City, à Al Majma'ah, pour un match de Saudi Pro League entre deux équipes encore en quête de régularité.

L’équipe locale, entraînée par Giovanni Solinas, occupe la 15e place du classement. Elle a remporté deux de ses cinq derniers matches de championnat, pour un nul et deux défaites, et aborde cette rencontre après un revers 4-1 face à Al-Fayha.

Ce résultat faisait suite à une courte victoire 1-0 sur le terrain d’Abha et à une défaite 3-1 contre Al Nassr. Al-Faisaly a montré qu’il pouvait marquer, mais sa défense a encaissé de nombreux buts ces dernières semaines.

Al Diriyah se présente à la huitième place sous la direction de Bruno Lage. L’équipe a perdu trois de ses cinq derniers matches de championnat, dont une défaite 2-1 sur le terrain de Neom SC le 30 octobre.

Durant cette période, les visiteurs ont tout de même signé une victoire 1-0 contre Al Riyadh et un nul 1-1 face à Al-Taawoun. Leur principal problème reste de marquer : ils n’ont inscrit que trois buts en cinq matches.

Voici ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, la chaîne TV et les possibilités de suivre le match en streaming.

Les informations officielles sur la diffusion d’Al-Faisaly - Al Diriyah ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront indiquées ici dès que la ligue les aura confirmées.

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