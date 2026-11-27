Comment regarder Al-Ettifaq - Al Hilal avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez à son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Saudi Pro League - Journée 13 28 nov. 2026 - 09:20 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq reçoit Al Hilal en Saudi Pro League au stade Prince Mohamed bin Fahd de Dammam. Leader du championnat, Al Hilal arrive avec le statut de grand favori face au septième du classement.

L’équipe d’Arthur Papas a manqué de régularité ces dernières semaines. Elle a fait match nul 1-1 contre Al-Taawoun le 31 octobre, après avoir battu Al Kholood 3-0 à l’extérieur une semaine plus tôt.

Cette victoire s’ajoute à une défaite 4-1 à domicile contre Al Ittihad. Al-Ettifaq a alterné bons résultats et faux pas coûteux, tandis que sa rigueur défensive reste en question.

L’Al Hilal de Simone Inzaghi occupe la tête du classement et a remporté trois de ses cinq derniers matches. Il a battu Al Fateh 2-0 le 31 octobre et s’est imposé 3-2 sur le terrain d’Al Qadsiah.

Ses résultats sur la scène continentale ont été moins réguliers. Al Hilal a perdu 3-1 contre Al-Shamal en Ligue des champions Élite de l’AFC et a fait match nul 2-2 contre Neftchi Fargona le 23 novembre.

La précédente confrontation a tourné à l’avantage d’Al Hilal. Il s’est imposé 2-0 en février et a écrasé Al-Ettifaq 5-0 à Dammam en octobre 2025.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’heure du coup d’envoi, le lieu du match et la façon de le suivre.

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