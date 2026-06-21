Al-Dosari après la défaite face à l’Espagne : « L’Arabie saoudite reste l’une des meilleures équipes du monde. »

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a tenu des propos pour le moins surprenants après la défaite des « Verts » face à l’Espagne sur le score sans appel de 4-0, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Salman Al-Dawsari n’ont jamais réussi à contenir la furia de la Roja, concédant trois buts dès les 25 premières minutes, avant d’encaisser un quatrième dès le début de la seconde période.

Analyse : comment l’Espagne a-t-elle réduit à néant les plans de Donis sous les yeux du monde entier ?

Au micro des télés après la rencontre, le capitaine a assumé : « Nous devons corriger nos erreurs. Une défaite fait partie du football, et nous nous rattraperons lors du dernier match contre le Cap-Vert. »

Il a ajouté : « Affronter de grandes sélections comme l’Espagne nous apporte la force et l’expérience nécessaires pour briller dans une compétition comme la Coupe du monde, et l’avenir s’annonce meilleur. »

Il a conclu : « Malgré cette lourde défaite contre l’Espagne, l’équipe d’Arabie saoudite reste l’une des meilleures au monde. »



