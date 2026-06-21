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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Al-Dosari après la défaite face à l’Espagne : « L’Arabie saoudite compte parmi les meilleures équipes du monde ! »

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
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Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Salem Mohammed Al-Dossari
Espagne
Arabie saoudite
É.-U.
Cap-Vert

Qu’a déclaré El Torindo ?

Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a tenu des propos pour le moins surprenants après la défaite des « Verts » face à l’Espagne sur le score sans appel de 4-0, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Les coéquipiers de Salman Al-Dawsari n’ont jamais réussi à contenir la furia de la « Roja », concédant trois buts dès les 25 premières minutes, avant d’encaisser un quatrième dès le début de la seconde période.

Analyse : comment l’Espagne a-t-elle réduit à néant les plans de Donis sous les yeux du monde entier ?

Au micro des télés, il a assumé : « On doit corriger nos erreurs. Perdre fait partie du foot, et on se rattrapera au dernier match contre le Cap-Vert. »

Il a ajouté : « Affronter de grandes nations comme l’Espagne nous apporte la force et l’expérience indispensables à une compétition comme la Coupe du monde, et l’avenir s’annonce meilleur. »

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KSA

Il a conclu : « Malgré cette lourde défaite contre l’Espagne, l’équipe d’Arabie saoudite reste l’une des meilleures au monde. »


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