Le club d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, a jeté son dévolu sur l'un des joueurs d'Al-Ittihad en vue de le recruter lors de l'actuel mercato estival.

Le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » a indiqué qu'Al-Diriyah avait soumis une offre officielle à Al-Ittihad afin de recruter son joueur Ahmed Al-Ghamdi lors de l'actuel mercato estival.

Le journal a précisé que le joueur de 24 ans refuse l'idée de quitter Al-Ittihad durant l'actuelle période des transferts estivaux, souhaitant y poursuivre son parcours sans se lancer dans une nouvelle expérience.

Al-Ghamdi a ouvert la porte à un transfert vers Al-Diriyah, mais à des conditions complexes : percevoir un salaire nettement plus élevé que celui qu'il touche à Al-Ittihad, ainsi que la signature d'un contrat de longue durée.

Al-Ghamdi pourrait quitter Al-Ittihad librement lors de la prochaine période des transferts estivaux, à moins que son contrat, qui expire à la fin de la saison prochaine, ne soit prolongé.

Al-Ghamdi est revenu à Al-Ittihad l'été dernier, après la fin de son prêt à Neom, et s'est illustré sous la direction de l'entraîneur portugais Sergio Conceição, disputant 34 matchs au cours desquels il a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives.

Il convient de rappeler que le jeune joueur saoudien est capable d'évoluer aux postes d'ailier gauche et d'ailier droit, ainsi qu'au poste de meneur de jeu.