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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al-Deayea réclame au Hilal d'arracher la star d'Al-Ittihad lors du mercato hivernal

Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Hilal
Arabie saoudite

La star du club attire tous les regards

Malgré les transferts retentissants bouclés par Al-Hilal en Arabie saoudite depuis le début du dernier mercato hivernal jusqu'à présent, Mohamed Al-Deayea, la légende du club, n'a pas l'intention de s'en contenter.

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C'est dans cette optique qu'Al-Deayea a évoqué l'importance de recruter l'un des joueurs d'Al-Ittihad qui ont brillé lors du Clasico face à Al-Nassr, remporté par « Al-Amid » sur le score de 2-1, en clôture de la 5e journée du championnat de Saudi Pro League.

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Al-Deayea a déclaré, lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair » : « J'ai suivi de nombreux joueurs lors du Clasico entre Al-Ittihad et Al-Nassr, mais Ahmed Al-Julaydan, le latéral droit d'Al-Amid, était le plus remarquable à mes yeux. »

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Et d'ajouter en riant : « Je demande à Al-Hilal de le recruter lors du prochain mercato ; c'est un joueur formidable et équilibré, aussi bien en défense qu'en attaque, et je pense qu'il nous apportera beaucoup de force. »

Il a conclu : « La plupart des latéraux affichent des niveaux impressionnants sur le plan offensif ou défensif ; lorsque l'un d'eux excelle dans un domaine précis, il néglige l'autre, mais Al-Julaydan se distingue dans les deux registres. »

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