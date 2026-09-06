Al-Deayea réclame au Hilal d'arracher la star d'Al-Ittihad lors du mercato hivernal

Malgré les transferts retentissants bouclés par Al-Hilal en Arabie saoudite depuis le début du dernier mercato hivernal jusqu'à présent, Mohamed Al-Deayea, la légende du club, n'a pas l'intention de s'en contenter.

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C'est dans cette optique qu'Al-Deayea a évoqué l'importance de recruter l'un des joueurs d'Al-Ittihad qui ont brillé lors du Clasico face à Al-Nassr, remporté par « Al-Amid » sur le score de 2-1, en clôture de la 5e journée du championnat de Saudi Pro League.

Al-Deayea a déclaré, lors de son apparition dans l'émission « Dawrina Ghair » : « J'ai suivi de nombreux joueurs lors du Clasico entre Al-Ittihad et Al-Nassr, mais Ahmed Al-Julaydan, le latéral droit d'Al-Amid, était le plus remarquable à mes yeux. »

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Et d'ajouter en riant : « Je demande à Al-Hilal de le recruter lors du prochain mercato ; c'est un joueur formidable et équilibré, aussi bien en défense qu'en attaque, et je pense qu'il nous apportera beaucoup de force. »

Il a conclu : « La plupart des latéraux affichent des niveaux impressionnants sur le plan offensif ou défensif ; lorsque l'un d'eux excelle dans un domaine précis, il néglige l'autre, mais Al-Julaydan se distingue dans les deux registres. »

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