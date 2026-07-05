Al-Da’ee surprend les supporters d’Al-Hilal : selon lui, Benzema ne réussira pas, et voici pourquoi

Mohamed Al-Da’ei, légende d’Al-Hilal, a déclenché la polémique en critiquant ouvertement l’avenir du club sous la direction de l’entraîneur italien Simone Inzaghi. Selon lui, le maintien de l’ancien technicien de l’Inter pourrait créer des frictions dans le vestiaire, ses idées tactiques ne correspondant pas à l’identité du « Chef ».

Invité de l’émission « Dorina Ghir », l’ex-gardien a affirmé que les idées tactiques du technicien transalpin ne correspondaient pas au style de jeu du club, pointant un niveau de performance inférieur aux attentes.

Il a ajouté : « Le maintien d’Inzaghi risque de créer des frictions avec les joueurs ; ses idées sont totalement étrangères à l’identité du club, comme l’a montré l’élimination en Coupe du Roi la saison dernière. »

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Al-Da’ei a également estimé que l’arrivée éventuelle de l’attaquant français Karim Benzema ne serait pas couronnée de succès, en raison de l’incompatibilité entre le style de jeu du joueur et la vision tactique de l’entraîneur transalpin.

Il a expliqué : « Benzema ne réussira pas avec Al-Hilal en raison du style d’Inzaghi ; leur coexistence rendra très difficile la mise en œuvre des idées. »

Ces déclarations interviennent alors que le club poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison, dans l’attente de voir quelles seront les conséquences des changements techniques et administratifs en cours.