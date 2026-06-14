Al-Da’ee s’inquiète pour les chances de son équipe face à l’Uruguay, mais salue les performances « exceptionnelles » de Bono

Mohammed Al-Da’ee, ancien gardien de but de l’équipe nationale saoudienne, a exprimé ses craintes pour les « Verts » avant leur match contre l’Uruguay, estimant que la rencontre s’annonce difficile.

Les coéquipiers se préparent à défier l’Uruguay mardi matin, à l’occasion du premier tour de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée à l’émission « Dorina Ghir », il a déclaré : « Ce sera sans aucun doute un match difficile, et je pense que l’équipe saoudienne sera à la hauteur de la tâche. »

Il a ajouté : « Je crains seulement pour notre équipe sur les centres, car les joueurs souffrent d’un mauvais placement, et j’exhorte notre gardien Mohammed Al-Owais à rester concentré. »

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Interrogé au sujet de Yassine Bounou, gardien du Maroc et d’Al-Hilal, Al-Da’ee l’a décrit comme « une star exceptionnelle, capable à elle seule de faire basculer une rencontre, comme face au Brésil ».

Pour conclure, il a affirmé : « À mon avis, Yassine Bounou est le meilleur gardien du monde, il a été exceptionnel face au Brésil. »



