Al Ahly a ouvert un nouveau front avec la Fédération égyptienne de football, après avoir adressé un courrier au ton virulent dans lequel il a critiqué plusieurs décisions prises récemment par la Fédération, estimant qu'elles ne servent pas le développement du football égyptien, mais annoncent au contraire davantage de crises au sein du système sportif. Le club a également accusé la Fédération de violations des règlements et s'en est pris aux dernières déclarations émises par certains arbitres, les qualifiant de « catastrophiques ».

Al Ahly a expliqué, dans son courrier publié ce dimanche, qu'il aspirait au lancement d'une nouvelle étape pour le développement du football égyptien, en application du plan qu'avait précédemment annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports en coordination avec la Fédération égyptienne de football il y a quelques semaines, afin de capitaliser sur le niveau remarquable affiché par la sélection égyptienne lors de la dernière Coupe du monde.

Le club a ajouté, dans ce courrier diffusé sur son site officiel, qu'il avait été surpris par des décisions qui n'incitent pas à l'optimisme quant à la période à venir, mais contribuent au contraire à attiser les crises au sein du milieu sportif, ce qui va à l'encontre des objectifs annoncés pour le développement du système footballistique.

Opposition au choix du président de la commission des arbitres

Al Ahly a fait part de son opposition à la décision de confier la présidence de la commission des arbitres à un responsable qui avait déjà occupé ce poste, affirmant qu'il n'avait pas rendu justice à la majorité des clubs, et en premier lieu à Al Ahly.

La Fédération égyptienne de football avait annoncé la nomination d'Essam Abdel Fattah à la présidence de la commission des arbitres pour la nouvelle saison 2026/2027.

Le club a ajouté que ce même responsable avait, lors de son précédent mandat, introduit des termes qu'il a qualifiés d'étranges, tels que « la conciliation » et « l'esprit du protocole », ce qui avait alors conduit Al Ahly à déclarer que la commission des arbitres avait perdu sa crédibilité et son intégrité aux yeux de l'opinion publique.

Le club a expliqué qu'en signe de protestation, il avait décidé de disputer le reste de la compétition du championnat en s'appuyant sur les jeunes joueurs et ceux revenant de blessure, et qu'il avait par ailleurs refusé de participer à la Coupe d'Égypte.

Violation manifeste des règlements

Al Ahly a affirmé dans son courrier qu'il existait une violation claire et flagrante des règlements, expliquant que certaines parties qui ne s'étaient pas acquittées de leurs dettes envers les institutions de l'État obtenaient malgré tout les autorisations requises.

Il a ajouté que le président de la Fédération avait accordé à ces parties des éloges médiatiques, les décrivant comme les plus respectueuses de leurs paiements et affirmant que leurs contrats étaient valides, comme si les contrats des autres clubs ne l'étaient pas.

Le club a souligné que le président de la Fédération avait ignoré l'existence de droits légitimes et reconnus à l'échelle internationale, fondés sur la distinction entre les contrats liés à l'activité sportive et les contrats relatifs aux droits commerciaux.

La gestion par la Fédération du dossier de la Ligue des champions

Al Ahly a également critiqué la manière dont la Fédération a traité le dossier de l'augmentation du nombre de clubs égyptiens participant à la Ligue des champions d'Afrique.

Il a expliqué que le président de la Fédération avait soumis une proposition à la Confédération africaine de football (CAF) pour augmenter le nombre de places, mais qu'il avait reçu une réponse négative, avant de garder le silence sur cette décision pendant une semaine entière, sans justification.

Al Ahly a souligné que ce retard soulevait des interrogations, en particulier si son objectif était d'attendre la désignation des clubs ayant obtenu la licence africaine.

Des déclarations catastrophiques et un point noir

Al Ahly a qualifié les dernières déclarations émises par l'arbitre de la vidéo (VAR) lors du match entre Ceramica et Al Ahly durant la phase finale du championnat de la saison dernière, ainsi que les déclarations d'un membre de la commission des arbitres, de « catastrophiques », représentant un point noir dans l'histoire du système arbitral égyptien.

Le club a expliqué que l'arbitre de la vidéo avait révélé un entêtement injustifié de l'arbitre central dans le fait de ne pas accorder un penalty valable en faveur d'Al Ahly.

Il a ajouté que le membre de la commission des arbitres avait confirmé ce même fait, indiquant clairement qu'une personne extérieure au système de la Fédération intervenait dans le travail de la commission des arbitres, ce contre quoi Al Ahly a affirmé avoir mis en garde à plusieurs reprises.

Un dernier message à la Fédération de football

Al Ahly a conclu son courrier en affirmant que les décisions, les choix et les déclarations récentes émanant de la Fédération égyptienne de football n'incitent pas à l'optimisme et n'encouragent pas à la coopération.

Le club a souligné que la Fédération de football assumait pleinement ses responsabilités quant à la gestion du système, affirmant que tous attendaient des décisions servant l'intérêt de l'ensemble des clubs, considérés comme le pilier fondamental dans la formation des joueurs ayant contribué à la belle prestation de la sélection nationale lors de la dernière Coupe du monde.

Al Ahly a conclu son courrier en exprimant l'espoir de voir les choses revenir dans le droit chemin, au service de l'intérêt du football égyptien et dans le respect de la justice entre tous les acteurs du système.