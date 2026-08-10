Al Ahly ouvre la porte du retour : une offre officielle remet Kessié sur le devant de la scène !

Le journal saoudien "Okaz" a révélé une nouvelle démarche entreprise par le club Al-Ahli en vue de ramener l'un de ses anciens joueurs les plus en vue dans les rangs de l'équipe, la direction d'"Al-Raqi" ayant présenté une offre officielle pour boucler l'affaire durant la période actuelle, dans une démarche visant à renforcer l'entrejeu avant le début de la nouvelle saison.

Le journal a précisé que l'offre d'Al-Ahli comprend un contrat d'une saison avec l'Ivoirien Franck Kessié, dans une tentative de ramener le joueur au club peu de temps après son départ, notamment au vu du besoin de l'équipe d'un joueur possédant l'expérience, la puissance physique et la capacité à assumer plusieurs rôles au milieu de terrain.

Un salaire colossal et une clause de prolongation

Selon les détails, Al-Ahli a proposé à Kessié un salaire annuel de 10 millions d'euros, assorti d'une clause donnant au club la priorité pour prolonger le contrat d'une saison supplémentaire, ce qui reflète le sérieux de la direction dans sa volonté de récupérer le joueur et de lui offrir un contrat adéquat afin de le convaincre de revenir à Djeddah.

À lire aussi : Scouting Roshn : Jaïssle règle les crises d'Al-Ahli et saute du navire !

L'offre intervient à un moment où Kessié est devenu un joueur libre après la fin de son contrat avec son ancien club, ce qui donne à Al-Ahli l'occasion d'agir directement sans avoir à négocier avec un autre club au sujet du montant du transfert du joueur.

Une expérience antérieure avec "Al-Raqi"

Kessié connaît bien l'environnement d'Al-Ahli, après avoir déjà porté le maillot de l'équipe et affiché des prestations remarquables durant la période passée dans ses rangs, ce qui rend son retour moins risqué que le recrutement d'un nouveau joueur qui aurait besoin de temps pour s'adapter à l'équipe et à la compétition.









La direction d'Al-Ahli espère profiter rapidement de l'expérience du joueur ivoirien, en particulier avec les ambitions de l'équipe de rivaliser pour les titres nationaux et continentaux durant la nouvelle saison, et son besoin d'éléments capables de supporter la pression des grands matchs.

Cette démarche vient confirmer qu'Al-Ahli cherche toujours des solutions solides pour son entrejeu, le poste de sentinelle étant devenu l'un des dossiers majeurs nécessitant un renforcement, dans un contexte où le club souhaite construire un effectif plus équilibré avant le début de la saison.