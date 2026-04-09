Al-Ahli n'est pas le premier club à dénoncer le niveau de l'arbitrage en cours de la saison actuelle de la Ligue saoudienne Roshen, puisqu'il rejoint une liste de huit autres formations.

Mercredi dernier, le club a publié un communiqué ferme pour dénoncer les erreurs d’arbitrage lors du match nul 1-1 contre Al-Fayha, au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de la Ligue Roshen.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, Al-Ahli devient ainsi le huitième club à publier un communiqué pour dénoncer les erreurs d’arbitrage survenues au cours de la saison en cours de la Ligue Roshen.

La liste comprend déjà Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ittifaq, ainsi que Al-Ittihad et Al-Hilal.

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Ainsi, les quatre cadors de la Ligue ont exprimé leur mécontentement concernant les décisions arbitrales cette saison, Al-Nassr faisant figure d’exception.

Al-Nassr, en tête du classement, totalise 70 points, soit deux unités de plus qu’Al-Hilal, deuxième, et quatre de plus qu’Al-Ahli, troisième, mais le leader a disputé une rencontre de moins.