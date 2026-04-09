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Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Al-Ahly n’est pas un cas isolé : avant lui, huit clubs ont déjà dénoncé les décisions arbitrales dans le championnat Roshen. Une position surprenante, à laquelle s’est récemment joint Al-Nasr

Al Ahli
Saudi Pro League
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Al Nasr FC vs Al Ittifaq
Al Ittifaq
Arabie saoudite

« Al-Raqi » a officiellement contesté les erreurs d’arbitrage commises lors de sa rencontre avec Al-Fayha.

Al-Ahli n'est pas le premier club à dénoncer le niveau de l'arbitrage en cours de la saison actuelle de la Ligue saoudienne Roshen, puisqu'il rejoint une liste de huit autres formations.

Mercredi dernier, le club a publié un communiqué ferme pour dénoncer les erreurs d’arbitrage lors du match nul 1-1 contre Al-Fayha, au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée de la Ligue Roshen.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, Al-Ahli devient ainsi le huitième club à publier un communiqué pour dénoncer les erreurs d’arbitrage survenues au cours de la saison en cours de la Ligue Roshen.

La liste comprend déjà Al-Taawoun, Al-Shabab, Damac, Al-Khaleej, Al-Ittifaq, ainsi que Al-Ittihad et Al-Hilal.

Lire aussi : De l’Égypte à l’Arabie saoudite… L’arbitrage a-t-il mis fin au rêve d’Al-Ahli en championnat ?

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Ainsi, les quatre cadors de la Ligue ont exprimé leur mécontentement concernant les décisions arbitrales cette saison, Al-Nassr faisant figure d’exception.

Al-Nassr, en tête du classement, totalise 70 points, soit deux unités de plus qu’Al-Hilal, deuxième, et quatre de plus qu’Al-Ahli, troisième, mais le leader a disputé une rencontre de moins.

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