Al Ahly dispute un test différent demain mercredi, lorsqu'il affrontera Petrol Assiout sur la pelouse du stade Al Salam, pour son entrée en lice en Coupe de la Ligue professionnelle, avec l'attente de voir apparaître plusieurs joueurs écartés des plans de l'équipe au cours de la dernière période, quelques jours avant le choc attendu face au Zamalek.

Le journaliste Ahmed Shobier, ancien gardien d'Al Ahly et de l'équipe nationale d'Égypte, a dévoilé les grandes lignes de la liste de l'équipe, affirmant que le Marocain Houcine Ammouta dirigera Al Ahly lors du match, tout en donnant leur chance à plusieurs joueurs qui ne participent pas régulièrement avec l'équipe première.

Shobier a déclaré, via son compte sur la plateforme « X », que le match pourrait voir apparaître « Achraf Dari, Reda Slim, Kabaka et Ahmed Eid », aux côtés d'une possible participation de Tawfik Mohamed, tandis que Hamza Alaa sera le gardien d'Al Ahly.

Dans un autre registre, Shobier a révélé un état de colère au sein d'Al Ahly à cause des informations qui ont circulé concernant le mécontentement d'Ammouta quant au niveau de certains joueurs, affirmant que la direction du club est irritée par la répétition de ces informations, surtout avant le choc face au Zamalek.

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Il a précisé qu'Ammouta se concentre sur son travail et n'a pas parlé avec la direction sportive à ce sujet, soulignant que les responsables d'Al Ahly estiment que le moment choisi pour la diffusion de ces informations soulève des points d'interrogation, et que le club ne fermera pas les yeux sur la répétition d'informations qu'il juge inexactes.

Concernant la situation des blessés avant la rencontre face au Zamalek, Shobier a affirmé qu'Ahmed Nabil Koka s'est fortement rapproché d'un retour aux entraînements collectifs, tandis que l'absence de Karim El Debes au choc est confirmée.

Quant à Yasser Ibrahim, Shobier a précisé qu'il a commencé à courir mais n'a pas encore repris le port des chaussures de football, indiquant que ses chances de participer face au Zamalek ne dépassent pas les 50 %.

Il a ajouté que la possibilité de voir Yasser participer restera liée à sa capacité à intégrer les entraînements collectifs la veille du match, ce qui pourrait ne pas être suffisant pour qu'Ammouta prenne la décision de le titulariser.

Selon Shobier, le scénario le plus probable en cas d'absence de Yasser Ibrahim est de s'appuyer sur Hady Riad et Yassine Meriah dans l'axe de la défense d'Al Ahly lors du choc.

Al Ahly doit affronter le Zamalek dimanche prochain en soirée au stade international du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat de première division, dans une rencontre qui suscite un grand intérêt quelques jours avant son coup d'envoi, tandis qu'Ammouta profite du match face à Petrol Assiout pour donner leur chance à plusieurs remplaçants et préparer quelques atouts avant le grand rendez-vous.







