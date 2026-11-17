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À Al Ahly, tous les regards sont tournés vers le choc très attendu face à Pyramids, un test capital pour les ambitions des Rouges, qui veulent reprendre la tête du championnat d'Égypte. Mais avant ce rendez-vous, le staff technique emmené par Hussein Ammouta a reçu une excellente nouvelle concernant l'une de ses principales armes offensives, Imam Ashour, tout proche de faire son retour dans les plans de l'équipe après une période d'absence.

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Al Ahly se prépare à affronter Pyramids le 23 novembre, dans le cadre de la 9e journée du championnat d'Égypte, un match d'une importance exceptionnelle pour les deux équipes, en raison de leur duel direct pour la première place du classement. Pyramids est en tête avec 24 points, tandis qu'Al Ahly occupe la deuxième place avec 20 points.

Le journaliste Ahmed Shobeir a fait le point sur la situation d'Imam Ashour en vue de ce choc, assurant que le joueur s'entraîne bien et fournit de gros efforts pour retrouver sa place dans le onze de départ d'Al Ahly.

« Imam Ashour s'entraîne bien et fournit de gros efforts à l'entraînement. Il veut jouer, car il estime avoir payé le prix de son relâchement en étant absent des deux matchs face au Malawi avec la sélection », a déclaré Shobeir à la radio.

Il a ajouté que Hussein Ammouta apprécie énormément le potentiel d'Imam Ashour et le considère comme un élément indispensable de l'effectif, mais qu'il attendait son retour à son niveau habituel, d'autant que le joueur a traversé une période difficile en raison d'une blessure, suivie d'autres problèmes de santé.

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Shobeir a précisé que le milieu de terrain d'Al Ahly est désormais prêt sur les plans physique et technique, assurant qu'il est rétabli à 100 %, ce qui renforce ses chances de faire son retour dans le groupe face à Pyramids.

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Le journaliste égyptien a insisté sur le fait qu'Imam Ashour figurera dans le groupe d'Al Ahly pour ce match, qu'il soit titulaire ou sur le banc, tout en indiquant que ses chances de débuter la rencontre paraissent minces pour le moment, compte tenu du très bon niveau affiché par Omar El Saaey.

Les craintes d'Al Ahly face à Pyramids

Dans le même registre, Shobeir a évoqué l'atmosphère au sein d'Al Ahly avant ce choc, soulignant une certaine inquiétude face à la puissance affichée par Pyramids ces derniers temps et à sa capacité à s'imposer même lors des matchs où il n'est pas à son meilleur niveau.

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« Les supporters d'Al Ahly ont très peur de ce match, et ils ont entièrement raison, car Pyramids affiche un niveau plus qu'excellent. Même dans les matchs où il n'est pas à son niveau, il sait comment les gagner », a affirmé l'ancien gardien d'Al Ahly.

Il a ajouté que Pyramids vit une période exceptionnelle, enchaînant les victoires dans toutes les compétitions, que ce soit en championnat d'Égypte, en Coupe d'Égypte, en Coupe de la Ligue ou en Ligue des champions de la CAF, ce qui traduit la stabilité et la confiance qui règnent au sein de l'équipe.

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Shobeir a souligné que Pyramids abordera ce match avec beaucoup de confiance, tout en mesurant la valeur de son adversaire et en respectant Al Ahly, l'une des équipes les plus fortes du football égyptien, assurant que la rencontre ne sera facile pour aucune des deux formations.

« Pyramids a pris l'ascendant sur Al Ahly ces derniers temps, mais Al Ahly dispose de très nombreuses armes qu'il peut utiliser pour s'imposer », a-t-il poursuivi.

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Un arbitre salvadorien pour diriger le choc

Par ailleurs, la commission centrale des arbitres de la Fédération égyptienne de football, présidée par Essam Abdel Fattah, a annoncé la désignation de l'arbitre international salvadorien Ivan Barton pour diriger la rencontre entre Al Ahly et Pyramids.

Barton possède une solide expérience internationale : il a obtenu son badge international de la FIFA en 2018 et a dirigé de nombreuses grandes affiches, notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où il a arbitré Japon-Allemagne, Brésil-Suisse ainsi qu'Angleterre-Sénégal en huitièmes de finale.

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L'enjeu de cette rencontre est double : une victoire d'Al Ahly permettrait aux Rouges de réduire l'écart avec Pyramids à un seul point, tandis que le leader cherchera à creuser l'écart et à s'installer en tête, dans un match dont le résultat pourrait peser sur la physionomie de la course au titre lors des prochaines journées.