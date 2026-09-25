Al Ahly hausse le ton contre Hossam Hassan dans un communiqué virulent : nous attendons désormais une réponse aux « dépassements »

Le club d'Al Ahly a haussé le ton à l'encontre de Hossam Hassan, le sélectionneur de l'équipe d'Égypte, après ses récentes déclarations concernant Mohamed El Shenawy, le capitaine de l'équipe, et Imam Ashour, affirmant son refus de porter atteinte à la valeur sportive et morale de tout joueur représentant le club, et soulignant que la divergence de visions sportives ne justifie pas de franchir les limites du respect.

Hossam Hassan avait précisé lors d'une conférence de presse qu'El Shenawy n'avait pas été convoqué en sélection lors du rassemblement actuel, indiquant qu'il avait auparavant participé avec l'équipe nationale alors qu'il était, selon ses termes, « en fin de parcours avec son club », tout en affirmant dans le même temps son respect pour le gardien et son droit de composer la liste selon sa vision sportive.

Al Ahly a publié un communiqué officiel dans lequel il a affirmé s'être délibérément abstenu de répondre aux déclarations du sélectionneur de l'équipe nationale tout au long de la période écoulée, dans l'attente de la fin du match de l'équipe face à l'Angola, par souci de l'intérêt général, malgré les circonstances qu'il avait auparavant connues et qui l'avaient contraint à disputer de grands tournois, parmi lesquels la Coupe du monde des clubs, sans un certain nombre de ses joueurs internationaux.

Le club a affirmé que son silence ne signifiait pas qu'il acceptait ce qui avait été dit, soulignant que ce qui concerne Mohamed El Shenawy constitue un dérapage inacceptable, celui-ci étant le capitaine d'Al Ahly et de l'équipe d'Égypte.

Il a précisé que chaque joueur qui porte le maillot du club représente une partie de son entité, et que la préservation de sa valeur sportive et morale n'est pas soumise aux divergences d'évaluation ou de choix.

Al Ahly a également critiqué les propos de Hossam Hassan au sujet d'Imam Ashour, après que le sélectionneur eut indiqué l'avoir intégré avant la Coupe d'Afrique des nations afin de le tester, estimant que cette approche ne correspond pas à la nature du traitement réservé aux joueurs des équipes nationales.

Le club a affirmé que le sélectionneur a tout à fait le droit de choisir qui il juge adapté à sa liste, mais que ce droit ne s'étend pas à des déclarations qui, aux yeux d'Al Ahly, portent atteinte au principe du respect mutuel entre les composantes du système.

Al Ahly a par ailleurs rejeté les propos du sélectionneur concernant le niveau des clubs égyptiens, estimant qu'affirmer qu'ils ne pratiquent pas un football de qualité revient à dévaloriser les clubs et les compétitions locales organisés par la Fédération égyptienne de football et la Ligue des clubs professionnels.

Le club a conclu son communiqué en affirmant son mécontentement face à ces déclarations, tout en saluant les propos du président de la Fédération égyptienne de football concernant la valeur de Mohamed El Shenawy, affirmant attendre la position de la fédération vis-à-vis de ce qu'il a qualifié de dérapages, et soulignant que la divergence sportive au sujet des joueurs ne doit pas se transformer en atteinte à leur statut ou aux droits de leurs clubs.