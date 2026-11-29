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Al Ahly a lancé sa phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine par une large victoire, en infligeant un 4-0 sans appel aux Angolais de Primeiro de Agosto, dimanche soir au stade international du Caire. Une soirée marquée par les débuts de Sami Komsan à la tête du staff technique, après le limogeage de l'entraîneur marocain Houcine Ammouta.

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Le club cairote ne s'est pas contenté d'empocher les trois points : il a livré une solide démonstration offensive, adressant un message précoce à ses adversaires du groupe A et affichant sa volonté de jouer pleinement le titre continental.

Al Ahly compte désormais 3 points et prend la tête du groupe A. Le Raja marocain, avec un point, occupe la troisième place à égalité avec l'ASKO Kara, tandis que Primeiro de Agosto ferme la marche sans le moindre point.

Al Ahly est entré dans le match avec un pressing offensif d'entrée, cherchant à imposer son rythme à la formation angolaise. Omar El Saey a failli ouvrir le score d'une frappe de l'extérieur de la surface, mais le gardien de Primeiro de Agosto s'est interposé et l'a détournée en corner.

Mohamed Hany a lui aussi tenté sa chance d'une frappe puissante dans la surface, passée au-dessus de la barre, avant que les deux équipes n'échangent quelques tentatives sans réel danger pour la cage de Mostafa Shobeir.

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Les premières minutes ont été marquées par un violent choc entre Achraf Dari et le gardien angolais dans la surface, qui a nécessité l'intervention du staff médical pour soigner le défenseur marocain avant la reprise du jeu.

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À la 15e minute, Al Ahly a fini par percer la défense angolaise : sur un centre millimétré de Mohamed Hany depuis le côté droit, Mahmoud Salah s'est élevé superbement pour placer une tête puissante à droite du gardien, donnant l'avantage aux locaux.

Le but a été examiné par l'assistance vidéo, qui l'a validé, et Al Ahly a poursuivi son pressing pour creuser l'écart. Primeiro de Agosto a ensuite subi un nouveau coup dur, contraint de procéder à un changement précoce dans les buts, son gardien s'étant blessé et ne pouvant pas poursuivre la rencontre.

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Al Ahly a profité de sa domination pour inscrire le deuxième but à la 32e minute : sur un centre d'Ali Mahmoud dans la surface, Achraf Bencharki s'est élevé et a placé une tête puissante au fond des filets, offrant au club cairote une avance confortable avant la pause.

La formation angolaise a tenté de réduire l'écart d'une frappe de l'extérieur de la surface, passée à côté du poteau, tandis que les nouvelles tentatives d'Al Ahly n'ont rien donné. La première période s'est achevée sur un avantage de deux buts à zéro pour les locaux.

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Taher entre et marque, Zizo manque un penalty

Dès la reprise, Sami Komsan a procédé à un changement en faisant entrer Taher Mohamed Taher à la place de Mahmoud Salah, auteur du premier but, afin de maintenir la pression sur la défense adverse.

Il n'a fallu qu'une minute à Taher pour se mettre en évidence : profitant de son pressing sur un joueur de Primeiro de Agosto, il a récupéré le ballon avant de décocher une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, qui a terminé au fond des filets à la 46e minute, pour le troisième but d'Al Ahly.

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Le club cairote a continué d'imposer sa maîtrise, et Taher Mohamed Taher a obtenu un penalty après avoir été fauché par le gardien angolais.

Après avoir revu l'action grâce à l'assistance vidéo, l'arbitre a confirmé sa décision. Ahmed Sayed Zizo s'est présenté face au ballon à la 58e minute, mais il a mal frappé et envoyé le ballon à côté, manquant l'occasion d'inscrire le quatrième but.

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Ce penalty manqué n'a pas entamé la domination d'Al Ahly, qui a continué de menacer le but adverse. Achraf Bencharki a failli marquer de nouveau après une passe de Zizo en contre-attaque, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre.

Dari prépare, Taher conclut la fête offensive

À l'approche du terme de la rencontre, Komsan a effectué plusieurs changements, faisant entrer Aktay Abdullah et Akram Tawfik à la place d'Achraf Bencharki et d'Ali Mahmoud à la 73e minute, avant de lancer Karim Fouad à la place de Tawfik Mohamed deux minutes plus tard.

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Les minutes suivantes ont été marquées par un remarquable Mostafa Shobeir, qui a brillamment repoussé une tête puissante dans la surface consécutive à un centre angolais, préservant ainsi sa cage inviolée et écartant le danger.

Al Ahly a répliqué par une occasion dangereuse de Karim Fouad, dont la frappe puissante dans la surface a été repoussée en corner par le gardien.

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À la 84e minute, Al Ahly a couronné sa domination par un quatrième but : sur un corner appuyé de Zizo, Achraf Dari a placé une tête repoussée par le gardien, et le ballon est revenu sur Taher Mohamed Taher, qui l'a poussé du pied gauche au fond des filets.

À la 85e minute, Ahmed Sayed Zizo a cédé sa place à Hussein El Shahat, avant qu'Aktay Abdullah ne gâche l'occasion d'un cinquième but en reprenant au-dessus un centre venu de la gauche.

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L'arbitre a sifflé la fin de la rencontre sur une victoire 4-0 d'Al Ahly, un départ idéal pour Sami Komsan à la tête de l'équipe.

Ali Maâloul offre un précieux succès au CS Sfaxien

Dans un autre match de la première journée de la phase de groupes, le CS Sfaxien a entamé son parcours dans la compétition par une victoire 1-0 face aux Mozambicains des Black Bulls, lors de la rencontre disputée en Tunisie.

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Le CS Sfaxien doit ce succès à son international Ali Maâloul, auteur de l'unique but de la rencontre à la 33e minute : l'arbitre a sifflé un penalty en faveur des locaux, et le capitaine l'a transformé avec succès.

Le but de Maâloul a offert au club tunisien un avantage précoce, qu'il a conservé jusqu'au coup de sifflet final. Sous la direction de son entraîneur Mohamed Kouki, le CS Sfaxien empoche ainsi ses trois premiers points sur la scène continentale, profitant de l'avantage du terrain et du soutien de son public, et réussit une entrée en matière positive dans la phase de groupes.