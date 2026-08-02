Al Ahly a entamé la mise en œuvre d'un plan de restructuration de l'effectif au cours de l'actuelle période des transferts estivaux, en prenant des décisions décisives concernant plusieurs joueurs, tout en assurant le maintien de l'une de ses plus grandes stars, Emam Ashour, grâce à un contrat de longue durée qui confirme sa place dans le projet du club pour les années à venir.

Selon les informations publiées par le site « Africa Foot », la direction d'Al Ahly a défini ses priorités sur le marché des transferts, travaillant à clore définitivement le dossier de certains joueurs étrangers, tout en protégeant Emam Ashour des tentations des offres venues de l'étranger.

Le rapport indique que la direction d'Al Ahly mène actuellement des négociations pour parvenir à un accord à l'amiable avec le Tunisien Mohamed Dhaoui, connu sous le nom de « Cristo », ainsi qu'avec le défenseur international marocain Achraf Dari, afin de mettre fin à leurs contrats et de rayer définitivement leurs noms de la liste de l'équipe première avant la clôture du marché des transferts estivaux.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du plan de la direction visant à remodeler l'effectif en vue de la nouvelle saison et à faire de la place pour de nouveaux renforts.

Mohamed Dhaoui « Cristo » avait rejoint Al Ahly en janvier 2023 en provenance de l'Étoile du Sahel tunisienne, après avoir brillé de manière remarquable avec son ancien club, et avoir également connu une expérience de prêt au Club Sfaxien.

Au cours de son parcours avec le club rouge, l'ailier tunisien âgé de 22 ans a disputé 19 matchs dans les différentes compétitions, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives, sans toutefois parvenir à s'imposer dans le onze de départ.

De son côté, Achraf Dari avait rejoint Al Ahly en provenance du club français de Brest, après des étapes réussies avec le Wydad Athletic Club marocain et le club français.

Le défenseur marocain, âgé de 27 ans, a disputé 27 matchs sous le maillot d'Al Ahly, sans inscrire le moindre but, et malgré sa contribution dans plusieurs rencontres, il n'a pas réussi à s'assurer une place permanente dans le onze de départ, ce qui fait de son départ l'une des options fortement envisagées lors de ce mercato.

Al Ahly ferme la porte à un départ d'Emam Ashour

En revanche, la direction d'Al Ahly a définitivement tranché sur l'avenir d'Emam Ashour, après que le joueur a reçu plusieurs marques d'intérêt et offres au cours des dernières semaines.

Selon ce qu'a rapporté le site « Africa Foot », la direction du club a catégoriquement refusé l'idée de se séparer du milieu de terrain international, considéré comme l'un des piliers essentiels du projet de l'équipe pour la prochaine étape.

Les sources du site ont confirmé qu'Al Ahly est parvenu à un accord définitif avec Emam Ashour et son agent, prévoyant la prolongation du contrat du joueur jusqu'en 2030, avec une importante augmentation de son salaire en reconnaissance de sa place au sein de l'équipe.

Cette décision reflète l'attachement de la direction d'Al Ahly à Emam Ashour, considéré comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe et l'un de ses futurs leaders, dans le cadre de la vision du club de bâtir une équipe capable de rivaliser pour tous les titres au cours des prochaines années.