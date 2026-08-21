Le dernier match de Barcelone lors du Trophée Joan Gamper face à Al Ahly d'Égypte a livré plusieurs indices sur la composition qu'envisage Hansi Flick pour disputer le premier match de l'équipe en Liga face à Elche, après-demain dimanche, notamment alors que plusieurs éléments cadres restent privés d'une pleine disponibilité.

L'entraîneur allemand s'est appuyé de manière répétée, durant la préparation de la saison, sur un groupe de joueurs, ce qui donne une première idée de la composition avec laquelle il pourrait débuter la rencontre face à Elche, alors que plusieurs internationaux de Barcelone ont encore besoin de séances d'entraînement supplémentaires avant de retrouver le onze de départ.

Les champions du monde hors des plans, à de rares exceptions

Les joueurs de la sélection espagnole, sacrés champions du monde il y a un peu plus d'un mois, en sont encore aux prémices de leur préparation avec Barcelone, leur retour à l'entraînement ne remontant qu'à environ une semaine et demie.

Il paraît difficile que Flick les lance d'entrée face à Elche, à l'exception du gardien de but Joan Garcia, qui n'a pas participé à la Coupe du monde, et d'Eric Garcia, dont la participation avec la sélection espagnole s'est limitée aux dernières minutes décisives de la finale.

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Le trio du milieu s'impose

Selon le journal « Mundo Deportivo », les contours de l'entrejeu apparaissent comme les plus clairs dans les plans de Flick, l'entraîneur allemand ayant arrêté son choix sur un trio composé de Marc Bernal en sentinelle, Casadó au poste de milieu gauche et Fermin Lopez sur le côté droit.

La préparation de Barcelone a montré que ce trio est devenu l'une des options les plus stables, Flick ayant donné leur chance de manière répétée aux trois joueurs, un indice de la possibilité de s'appuyer sur eux dès le début de la saison.

Les contours de la défense se précisent

En défense, l'image apparaît elle aussi plus claire, avec Garcia dans les buts, tandis que Flick s'oriente vers Eric Garcia sur le côté droit et Gerard Martin comme défenseur central gauche, aux côtés d'Andreas Christensen en charnière centrale droite.

Sur le flanc gauche, il semble qu'Alejandro Balde ait retrouvé sa place après son apparition lors du Trophée Joan Gamper, malgré les progrès réalisés par Jofre Torrents durant la préparation.

Ainsi, certains postes défensifs paraissent quasiment tranchés, notamment avec la stabilité de Gerard en charnière centrale et le retour de Balde sur le flanc gauche.

Raphinha indéboulonnable, l'énigme de l'aile droite persiste

En attaque, Raphinha conserve sa place sur le côté gauche, tandis que la concurrence reste relativement ouverte sur l'aile droite entre Lamine Yamal et Karim Adeyemi.

Adeyemi bénéficie d'un avantage en matière de disponibilité et de cohésion avec le groupe, ayant disputé un plus grand nombre de minutes de préparation, mais la présence de Lamine Yamal rend le choix à ce poste plus complexe, compte tenu de la grande stature dont jouit la star espagnole au sein de l'équipe.

Quant au poste d'avant-centre, Flick s'est davantage appuyé sur Hamza Abdelkarim durant la préparation, mais le match face à Al Ahly a porté un signe qui pourrait être significatif, Gordon ayant occupé le poste de pointe après le remplacement du joueur égyptien.

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