Al-Ahly entre dans la course… La star marocaine fait monter la température du mercato à Djeddah

L’Al-Ahli saoudien a engagé des pourparlers avancés pour s’attacher les services d’une des stars de l’équipe nationale marocaine, avec l’objectif de finaliser le transfert lors du mercato estival en cours.

Ces derniers jours, le milieu de terrain avait été annoncé proche de l’Ittihad, suite à ses performances remarquées avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2026.

Selon le journaliste Mohamed Al-Bakiri, le club saoudien est désormais en concurrence directe avec l’Union pour s’attacher les services d’Ezzedine Ounahi, milieu de terrain marocain évoluant au Girona FC.

Ounahi a contribué à la qualification des « Lions de l’Atlas » pour les quarts de finale, avant leur élimination face à la France (0-2). Le milieu de terrain marocain a également inscrit deux buts lors de la large victoire 3-0 contre le Canada en huitièmes de finale, confirmant ainsi ses qualités techniques sur la plus grande des scènes.

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Al-Ahly n’est toutefois pas seul dans la course : le milieu de terrain est également courtisé par plusieurs clubs européens, dont l’Ajax Amsterdam. L’entrée du club saoudien dans les négociations donne néanmoins un nouvel élan à ce dossier, alors qu’il cherche à renforcer son entrejeu avec un joueur doté à la fois de qualité et d’expérience internationale.

Le club égyptien considère le milieu marocain comme la cible idéale pour pallier le départ de l’Ivoirien Franck Kessié, lequel a refusé de prolonger son contrat.