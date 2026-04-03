Les supporters d'Al-Ahly attendent avec impatience de connaître l'avenir de l'un des joueurs phares de l'équipe, alors qu'il s'apprête à vivre une expérience à l'étranger qui pourrait lui ouvrir les portes du football professionnel européen.

Selon les informations révélées par le site égyptien « FilGoal », la direction d'Al-Ahly a donné son accord pour le transfert du joueur Bilal Attia au club espagnol Racing Santander à la fin de la saison actuelle, la transaction devant être officialisée après que l'équipe aura disputé les trois matchs restants du championnat junior.

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Le rapport indique que Racing Santander avait déjà manifesté son intérêt pour Attia auparavant, mais que les négociations avaient été interrompues avant d’être récemment reprises avec succès.

Le joueur avait effectué un stage avec le club allemand de Hanovre et avait participé avec la sélection égyptienne des moins de 17 ans à la Coupe du monde au Qatar, avant d'être éliminé en huitièmes de finale face à la Suisse.

Avec cette initiative, Al-Ahly poursuit sa politique de soutien à ses jeunes talents et leur offre des opportunités de jouer à l'étranger afin d'acquérir de l'expérience et de perfectionner leurs compétences dans les championnats européens.

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