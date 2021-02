Al Ahly - Bayern (0-2), le Bayern rejoint les Tigres

Le Bayern a assuré sa place en finale de la Coupe du Monde des clubs en disposant d’Al Ahly (2-0), ce lundi au Qatar.

La logique a été respectée ce lundi à l’occasion de la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Opposés aux champions d’Afrique d’Al Ahly, les hommes de Hansi Flick ont répondu présent. Ils se sont imposés. Il n'y a que deux buts d'écart au final, mais l’essentiel c’était la qualification.

En finale de cette compétition, prévue jeudi prochain, le Bayern Munich croisera le fer avec les Tigres d’UANL, qui avaient sorti la veille le Palmeiras. Al Ahly devra se contenter du match pour la 3e place contre la formation brésilienne.

Lewandowski fidèle à lui-même

Al Ahly n’imitera donc pas le Raja Casablanca, dernier club africain à avoir disputé la finale de cette compétition (en 2013 contre le Bayern). Mais, les Egyptiens n’auront pas à rougir de leur performance. Face aux champions d’Europe en titre, ils ont vendu chèrement leur peau, ne cédant qu’à deux reprises derrière.

Robert Lewandowski a été le seul à tromper Ahmed El Shenawy, le gardien des Pharaons. C’était à la 17e minute en convertissant un service en retrait de Serge Gnabry. Après avoir contrôlé le cuir, il a placé une frappe en force du droit.

Al-Ahly a bien bataillé

La deuxième réalisation du buteur bavarois est survenue à cinq minutes de la fin. L’Aigle bavarois s’est envolé au second poteau pour reprendre de la tête un ballon piqué par Leroy Sané. Une réalisation qui est venu mettre fin à tout suspense dans cette rencontre.

Le Bayern aurait pu se mettre à l’abri bien plus tôt s’il avait converti ses autres opportunités aux avant-postes. Et il y en a eu. En première période, Roca (26e) et Gnabry (29e) ont buté sur le gardien égyptien, tandis qu’Alphonso Davies a vu sa tentative passer à côté. Et en deuxième mi-temps, c’est Thomas Muller (57e) et Eric Choupo-Moting (70e) qui ont manqué le coche, laissant Al-Ahly croire plus longtemps à l’égalisation.

S’ils s’imposent jeudi, les Munichois inscriront leur nom au palmarès de l’épreuve pour la 4e fois de leur histoire. Gignac et sa bande feront tout pour les en empêcher, et devenir accessoirement la première formation issue de la CONCACAF à être couronnée.