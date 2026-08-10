Des rapports de presse saoudiens ont révélé la vérité sur ce qui a circulé ces derniers jours concernant l'imminence du départ du gardien de but sénégalais Édouard Mendy des rangs d'Al-Ahli et de son retour en Premier League anglaise.

Le journal saoudien « Al-Watan » a rapporté, citant des sources au sein du club d'Al-Ahli, que l'idée d'un départ de Mendy n'est pas à l'ordre du jour au sein de la direction du club actuellement, affirmant que le gardien poursuit son aventure dans les rangs de l'équipe et que ce qui circule à ce sujet est inexact.

L'avenir de Mendy avait récemment suscité une certaine controverse, après la diffusion de rapports associant son nom à un départ lors de la période des transferts estivaux en cours, malgré son engagement par un contrat en vigueur avec le club.

Ce démenti intervient alors que certains rapports ont fait état de désaccords internes et de la volonté du directeur sportif d'Al-Ahli, Roi Pedro, de voir partir le gardien, sous prétexte qu'il interviendrait dans des affaires dépassant son rôle technique au sein de l'équipe, indépendamment de son niveau sur le terrain.

Mendy est considéré comme l'un des piliers essentiels de l'effectif d'Al-Ahli, le staff technique comptant sur lui comme gardien titulaire dans les compétitions nationales et continentales depuis son arrivée dans l'équipe.