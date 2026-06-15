Al-Ahli saoudien renforce sa défense… et le joueur répond lors de la Coupe du monde

Pendant que les clubs saoudiens s’activent sur le marché des transferts estivaux, Al-Ahli a préféré jouer la carte de la continuité en interne. Une démarche discrète, mais stratégique, destinée à assurer l’avenir de sa défense. Selon les informations de la presse locale, le club a obtenu un accord de principe pour prolonger le contrat du défenseur brésilien Roger Ibáñez jusqu’en 2029.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », la direction a rapidement pris sa décision et convaincu le défenseur international de rester, signalant ainsi que le projet sportif s’appuie sur des piliers solides plutôt que sur des transferts éphémères.

Depuis son arrivée chez les « Al-Raqi », le défenseur a contribué à trois grands titres : deux Ligue des champions d’Asie consécutives et la Supercoupe d’Arabie saoudite la saison dernière.

Sur le plan individuel, il a disputé 46 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 4 buts et délivrant autant d’assistances, confirmant son profil de défenseur moderne, à l’aise aussi bien dans la relance que dans la projection vers l’avant.

Mais son rayonnement dépasse les frontières de Jeddah. Convoqué avec le Brésil pour le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, il rappelle qu’il brille aussi sur la plus grande scène internationale, offrant à son club un capital confiance supplémentaire.

En prolongeant son contrat, Al-Ahli envoie un double message : à ses adversaires que sa défense est imprenable, à ses supporters que la stabilité se forge là où se gagnent les titres… au cœur de la défense.

Le joueur avait confié que son agent, à l’annonce de l’offre d’Al-Ahli, l’avait mis en garde : un départ vers le championnat saoudien pourrait l’éloigner de la sélection et réduire sa visibilité médiatique. Ibanez n’a pas été convaincu.

Il a ajouté : « Je lui ai dit que si je voulais vraiment intégrer l’équipe nationale, je pensais que le championnat saoudien se développait très rapidement, que de grands joueurs s’y transféraient et que, par conséquent, le niveau allait ne cesser de s’élever. »