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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Al-Ahli Jeddah aborde son match de Ligue des champions de l’AFC contre Al-Duhail avec un moral au zénith

Al Ahli vs Al-Duhail SC
Al Ahli
Al-Duhail SC
AFC Champions League Elite
A. Majrashi
Z. Al Hawsawi
V. Edoa
Arabie saoudite
Qatar
France

Un match décisif en Ligue des champions d'Asie

L’Al-Ahli de Jeddah aborde avec détermination son huitième de finale de la Ligue des champions de l’Asie, programmé demain lundi face au club qatari Al-Duhail.

Les Rouge et Blanc peaufinent leur préparation par des séances d’entraînement intensives, déterminés à obtenir un résultat positif pour rallier les quarts de finale, et comptent sur l’appui de leur public pour faire la différence.

Selon le journal « Okaz », les séances ont enregistré le retour d’Ali Majrashi et de Zakaria Hawsawi, ainsi que la présence du Français Valentin Atangana.

La présence de ce trio aux séances collectives a boosté le staff technique, qui peaufine actuellement la préparation tactique et physique du groupe.

La rencontre, initialement programmée le mois dernier, avait été reportée par la Confédération asiatique de football avant d’être intégrée au « tournoi groupé » organisé en Arabie saoudite, afin d’assurer le bon déroulement de la compétition dans des conditions optimales.

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