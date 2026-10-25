Une source proche de la nouvelle direction du club saoudien d'Al-Ahli a démenti la véracité des informations circulant au sujet de négociations entre le club et plusieurs noms pour occuper le poste de directeur sportif.

La source a déclaré dans des propos accordés à « Kooora » : « Il n'y a absolument rien de vrai dans les négociations du club avec certains noms évoqués, cette affaire est totalement dénuée de fondement. »

Elle a ajouté : « Il est tout à fait impossible que des noms entourés de soupçons de corruption figurent parmi les candidats au poste, car la direction et le directeur exécutif placent les plus hauts critères de transparence et d'intégrité au premier plan du processus de recherche et de sélection du nouveau directeur sportif. »





La direction d'Al-Ahli a affirmé il y a deux jours qu'elle mène le processus de recherche du directeur sportif avec le plus haut degré de professionnalisme et de rigueur, et qu'elle ne se précipitera pas pour recruter un simple nom, le processus de sélection étant soumis aux plus hauts critères de professionnalisme, sans précipitation, par souci de l'histoire, du présent et de l'avenir du club.

Oussama Hawsawi, directeur sportif intérimaire du club saoudien d'Al-Ahli, avait présenté sa démission officielle de son poste le 27 septembre dernier, seulement 24 jours après sa nomination, et le club recherche actuellement un nouveau directeur sportif.



