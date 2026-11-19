Comment regarder Al Ahli - Al Nassr FC avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Avant-match

Saudi Pro League - Journée 9 20 nov. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Al Ahli reçoit Al Nassr à la King Abdullah Sports City de Djeddah, le vendredi 20 novembre, pour un match reporté de la 9e journée de la saison 2026-27 de Saudi Pro League.

Al Ahli occupe la sixième place du classement et doit obtenir un bon résultat pour rester au contact des équipes qui le précèdent. Son entraîneur, Marino Pusic, doit encore stabiliser un effectif qui a manqué de régularité ces dernières semaines, avec notamment une lourde défaite 6-1 face à Al Shabab en championnat.

Al Nassr arrive à Djeddah avec bien plus de confiance. L’équipe d’Ange Postecoglou occupe la troisième place avec 28 points et a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une large victoire 6-2 contre Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Cristiano Ronaldo mène l’attaque d’Al Nassr, avec une motivation supplémentaire : se rapprocher du cap des 1 000 buts en carrière. Sa présence, aux côtés de Joao Felix et Sadio Mane, donne à Al Nassr l’une des lignes offensives les plus redoutables du football de clubs asiatique.

Du côté d’Al Ahli, Firas Al-Buraikan revient de la cérémonie du Joueur de l’année de l’AFC à Kuala Lumpur et devrait être disponible avant le coup d’envoi. Les joueurs d’Al Ahli compteront sur Edouard Spircean et Francisco Trincao pour apporter la créativité nécessaire afin de mettre en difficulté une défense adverse bien organisée.

Les deux clubs ont de récents résultats à faire valoir l’un contre l’autre. Al Nassr a remporté leur dernière confrontation 2-0 en avril, mais Al Ahli s’était imposé 3-2 à domicile en janvier. Les buts ont rarement manqué lors de leurs rencontres.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al Ahli - Al Nassr.

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