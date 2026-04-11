Akhomach évite le « piège » tendu par le champion de l’AFC et provoque une crise à la veille de la finale de la Coupe du monde 2030

L’international marocain Elias Akhomach, ailier du club espagnol Rayo Vallecano, a provoqué une vive polémique dans les milieux sportifs espagnols en déclarant que le Royaume du Maroc méritait d’accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 plutôt que l’Espagne.

Dans une interview accordée au journal espagnol « AS », l’international de 21 ans a déclaré que la finale de cette Coupe du monde tripartite « doit se tenir au Maroc », marquant ainsi son désaccord avec les efforts et les pressions exercés par les responsables espagnols auprès de la FIFA pour que la finale se déroule au stade Santiago Bernabéu.

À lire aussi : Accord de principe entre Klopp et le Real Madrid… Haaland en tête de la liste de ses cinq exigences

Interrogé sur le racisme et les chants anti-musulmans parfois entendus dans les stades espagnols, il a minimisé leur effet psychologique, déclarant avec assurance : « Si je les entendais en direct, je me contenterais d’en rire et je ne répondrais pas à ces ignorants. »

Il a également dénoncé ceux qui amplifient ces incidents au lieu de les traiter par la voie judiciaire ou de les ignorer pour couper l’herbe sous le pied des fauteurs de troubles.

Sur le plan continental, il a habilement évité les questions pièges concernant l’attribution du dernier titre de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, préférant aborder ce sujet en privé avec ses coéquipiers par respect pour toutes les opinions.

Lire aussi : Le Real Madrid boycotte la Fédération espagnole : « Nous ne participerons pas à une compétition truquée »

