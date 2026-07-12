Manuel Akanji, défenseur de la Suisse, a critiqué les décisions arbitrales lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine, disputé dimanche à l’aube.

Le défenseur s’est dit mécontent après la rencontre, estimant que le deuxième avertissement adressé à Breel Embolo, à la 72^e minute, était injustifié après visionnage des images par l’arbitre.

L’arbitre Silva Peniero avait d’abord sifflé une faute contre Leandro Paredes et brandi un carton jaune à l’encontre du joueur argentin, avant de se rendre compte d’une erreur d’identification et d’appliquer le protocole.

Après avoir revu l’action, l’arbitre a jugé qu’il n’y avait pas de faute de Paredes et a sanctionné Embolo d’un carton jaune pour simulation, une décision qui a provoqué la colère de la sélection suisse.

« C’est regrettable de quitter le tournoi de cette manière, alors qu’on sait qu’on aurait pu remporter le match », a déclaré Akanji dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca ». « Ça devient difficile quand l’arbitre est lui aussi contre vous. »

Il a ajouté : « Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais je n’ai jamais disputé de match aussi déséquilibré, où tout était en leur faveur. Ils n’ont même pas reçu de carton jaune pour simulation. Absolument rien. »

Dans le même ordre d’idées, Remo Freuler, la star suisse, a déclaré : « Nous avons abordé le match avec enthousiasme et un esprit combatif, cela ne faisait aucun doute. Nous avons livré un très bon match et nous avons mis une forte pression… jusqu’à ce que l’expulsion survienne. Après cela, la rencontre s’est complètement déséquilibrée. Être éliminé de la sorte accentue la déception, et je ne comprends pas comment la vidéo a pu intervenir de la sorte dans un match comme celui-ci. »