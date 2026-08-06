« Ajax voit en un homme à 10 millions d’euros une alternative importante à Noa Lang »

L’Ajax envisage d’accélérer pour la venue de Noah Adedeji-Sternberg. L’ailier de 21 ans du KRC Genk apparaît de nouveau, selon le journaliste transferts Sacha Tavolieri, comme un possible successeur de Mika Godts, qui suscite un vif intérêt du Paris Saint-Germain.

Adedeji-Sternberg semblait d’abord en route vers le Club Bruges, mais le cador belge a entre-temps opté pour un autre ailier. Blauw-Zwart est parvenu à un accord avec le RCD Majorque pour l’arrivée de Jan Virgili et se retire donc de la course au joueur de Genk.

Le Club Bruges paierait environ douze millions d’euros pour l’Espagnol de vingt ans. Virgili se rend en Belgique pour sa visite médicale et pourra ensuite signer un contrat jusqu’à mi-2030 au stade Jan-Breydel.

Avec cette évolution, la voie est plus dégagée pour l’Ajax afin de passer à l’action pour Adedeji-Sternberg. « Un joueur à surveiller », écrit Tavolieri au sujet de l’intérêt des Amstellodamois, qui avaient déjà été liés par le passé au Belge très rapide.

Genk réclamerait environ dix millions d’euros pour Adedeji-Sternberg. Le Belge a disputé 37 matches officiels la saison dernière, inscrivant un but et délivrant trois passes décisives.

Adedeji-Sternberg peut évoluer aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit. Il correspond ainsi au profil de l’attaquant que recherche l’Ajax si Godts rejoint effectivement Paris.

Selon De Telegraaf, le PSG prépare une offre revalorisée de 50 à 55 millions d’euros pour Godts. Une première proposition de quarante millions d’euros plus cinq millions d’euros de bonus a été rejetée fermement par l’Ajax.

L’Ajax viserait une indemnité de transfert d’environ 60 à 65 millions d’euros. Pour tirer le maximum des négociations, les Amstellodamois ont fait appel au grand agent portugais Jorge Mendes.

Godts aurait déjà trouvé un accord personnel avec le PSG pour un contrat jusqu’à mi-2031 ou 2032. Outre Adedeji-Sternberg, Noa Lang est également cité comme remplaçant possible, mais l’attaquant de Naples est bien plus cher, avec une étiquette d’environ 25 millions d’euros.